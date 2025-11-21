Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče strategických a karetních her
Od 20.11. do 27.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Godzilla Voxel Wars a Zoeti.
První hra Godzilla Voxel Wars vyšla v roce 2023 a stojí za ní japonské studio Nukenin. Jedná se o tahovou strategickou hru, ve které proti invazi Fungoidů vedeme mimo jiné Godzillu, Ghidoraha a Mothru. V Godzilla Voxel Wars získáváme tím více bodů, čím méně tahů potřebujeme k odstranění všech nepřátel na mapě. Godzilla je kaiju, tedy obří monstrum spojené především s japonskou popkulturou, které zřejmě není třeba nikomu představovat. V této zde popisované tahové strategii s názvem Godzilla Voxel Wars vystupuje jako ochránce lidstva, bojující proti Fungoidům, což jsou houbovité bytosti útočící na svět.
Hratelnost v Godzilla Voxel Wars probíhá na mapách zobrazených v izometrickém pohledu, pokrytých čtvercovými poli, jež napodobují různé lokace jako města, lesy nebo ledové horské vrcholy. Základ tvoří tahové souboje s protivníky, do nichž nasazujeme nejen Godzillu, ale také další kaiju jako Mothru či Ghidoraha.
Klíčem k úspěchu je sestavení takové taktiky, která nám umožní porazit Fungoidy v co nejmenším počtu tahů. Naše počínání je totiž bodováno a konečný výsledek závisí mimo jiné na počtu tahů strávených bojem. Kromě toho lze jednotlivé mapy otočit, protože na jejich rubové straně se skrývají obtížnější varianty, které prověří naše schopnosti. To vše doplňuje editor map umožňující vytvářet vlastní arény a sdílet je s komunitou. Jak napovídá název, grafické zpracování Godzilla Voxel Wars je založeno na voxelech.
Druhá hra Zoeti vyšla v roce 2023 a stojí za ní taiwanské studio Dusklight. Jedná se o karetní hru s prvky roguelike, založenou na pokerových pravidlech. V Zoeti svádíme tahové souboje s nestvůrami, přičemž vykládáme karty a vytváříme pokerové kombinace spojené s konkrétními schopnostmi. Čím složitější kombinace sestavíme, tím mocnější dovednosti získáme.
Zoeti nám umožňuje převzít kontrolu nad různorodými postavami. Valentina je rytířka vybavená štítem, který jí umožňuje bránit se před útoky nepřátel. Alves je zloděj spoléhající se především na vlastní chytrost, vyhýbající se ranám a zpomalující protivníky. Nicora je čarodějka ovládající sílu živlů, tedy ohně, ledu a blesků. Kromě nich zde na vás čekají i spojenci, jako hostinský Winfred či prohnaná Rabelle.
Základem hratelnosti jsou souboje s nepřáteli. Probíhají v tahovém režimu a během nich vykládáme karty a tvoříme pokerové kombinace jako dvě dvojičky, full house či postupku. Každá kombinace je spojena se specifickou dovedností.
V Zoeti se ocitáme ve fantastické zemi, jejíž obyvatelé si kdysi užívali míru, avšak nyní bojují s příšerami vzniklými ze sražené krve mrtvého boha. Během hry se ujímáme role postavy obdařené Hvězdnou Duší, jejímž úkolem je očistit svět od veškeré zkázy. Grafická stránka Zoeti je laděna v manga stylu.
Hru Godzilla Voxel Wars můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Zoeti na tomto odkazu.
