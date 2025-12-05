Epic rozdává zdarma dvě hry
Od 4.12. do 11.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry The Darkside Detective a The Jackbox Party Pack 4.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra The Darkside Detective vyšla v roce 2017 a stojí za ní irští herní vývojáři ze studia Spooky Doorway. The Darkside Detective je retro point and click adventura vytvořená v pixelart stylu. Hráč se ujímá role detektiva Francise McQueena, který vede policejní vyšetřování a řeší záhadné případy v městečku Twin Lakes.
Twin Lakes se může na první pohled zdát jako jedno z mnoha provinčních amerických měst. Toto místo se však výrazně vymyká běžné představě, protože se zde prolínají dva odlišné světy. Náš svět a svět, v němž přebývá zlo. Ve městě mizí lidé i předměty, objevují se brány do jiné roviny existence a dochází k mnoha dalším událostem, které je obtížné popsat. Většina obyvatel si to však neuvědomuje a ani nemá důvod, protože město chrání speciální policejní oddělení známé jako Darkside Division. Jako detektiv Francis McQueen z tohoto oddělení máme za úkol chránit občany a vyšetřovat případy, které mohou souviset s tajemnou jinou dimenzí reality. Spolu s naším partnerem důstojníkem Dooleym tvoříme první i poslední linii obrany města před temnotou.
The Darkside Detective se skládá ze šesti humorně laděných misí, které se hrají samostatně. Hra je klasickou point and click adventurou. Prozkoumáváme různá místa, mluvíme s NPC postavami a nacházíme předměty, které následně využíváme k řešení hádanek a k objasnění celého případu. Hudbu složil Ben Prunty, autor soundtracků ke hrám jako Faster Than Light a Gravity Ghost.
Druhá hra The Jackbox Party Pack 4 vyšla v roce 2017 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Jackbox Games. V roce 2014 vydalo studio Jackbox Games kompilaci společenských miniher s názvem The Jackbox Party Pack. Tato produkce zaznamenala tak velký úspěch, že odstartovala celou sérii, jejíž rozvoj se stal hlavním pilířem činnosti týmu, který za ní stojí. Hra The Jackbox Party Pack 4 je již čtvrtým dílem této série. Podobně jako první hra z této řady obsahuje i The Jackbox Party Pack 4 pět miniher.
Fibbage 3 je zvláštní kvíz ve stylu sedmdesátých let dvacátého století, ve kterém je naším úkolem doplňovat chybějící části vět zobrazených na obrazovce. Musíme to dělat tak, abychom do nich nenápadně vkládali uvěřitelné lži. Těmito větami se pak snažíme oklamat jiné hráče. V Survive the Internet nejprve odpovídáme na otázky zobrazené na obrazovce a následně naše odpovědi putují k náhodným hráčům. Ti je různými způsoby vytrhávají z kontextu a vytvářejí z nich nové verze. Každá z těchto úprav se pak dostane do hlasování, kde se vybírá ta nejlepší.
Monster Seeking Monster je variace na seznamky, kde se hráči vžijí do role monster a chodí na rande. Za nalezení nových protějšků se udělují body. Civic Doodle umožňuje hráčům umělecky se vyjádřit a zkrášlit Doodle Valley vlastními nástěnnými malbami. Jednotlivá díla vznikají postupně, protože je hráči doplňují o nové prvky. V Bracketeeringu odpovídáme na otázky zobrazené na obrazovce a poté je ze všech odpovědí vybrán vítěz pomocí eliminačního procesu.
Hru The Darkside Detective můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Jackbox Party Pack 4 na tomto odkazu.
