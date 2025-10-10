Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních plošinovek
Od 9.10. do 16.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Gravity Circuit. V této 2D akční retro plošinovce se ujmeme role hrdiny, který se postaví na obranu robotů a postupuje přes jednotlivé úrovně, kde prokazuje svou obratnost a rychlé reakce, zatímco bojuje s množstvím nepřátel.
Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní nezávislé herní studio Domesticated Ant Games, přičemž hra Gravity Circuit je jeho debutovým projektem. Jde o akční plošinovku inspirovanou klasikami žánru z osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Děj hry sledujeme z boční perspektivy.
Gravity Circuit nás zavede do futuristického světa obývaného roboty. Když tento svět ohrozí armáda virových jednotek, stroje povolají na pomoc svého bývalého ochránce agenta Kaie, hlavního hrdinu hry. Hráč se tak vtělí do agenta Kaie, který ovládá sílu takzvaného gravitačního obvodu. Během hraní postupujeme směrem doprava přes různé úrovně, skáčeme po plošinách, vyhýbáme se pastím a překonáváme nejrůznější terénní překážky.
Na cestě se samozřejmě střetáváme také s nepřáteli. Postupně proti nám stojí jak běžní protivníci, tak i mocní bosové, tedy hlavní velitelé jednotlivých úrovní. V dynamických soubojích provádíme útoky, které lze spojovat do působivých komb. Nepřátele můžeme zasahovat na zemi nebo je vymrštit do vzduchu a tam dokončit jejich likvidaci.
To všechno vyžaduje od hráče přesnost, rychlé reflexy a dobré načasování. Jak postupujeme hrou, rozvíjíme i schopnosti své postavy. Když zachraňujeme civilisty z nebezpečných situací, získáváme přístup k novým silám.
Grafická stránka Gravity Circuit je zpracována v pixelartovém stylu, který odkazuje na klasické hry minulosti, ale zároveň působí svěže a dynamicky. Hra se na Epicu běžně prodává za 360 korun a dohrajete jí přibližně za šest hodin. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů metaskóre 89 a od hráčů uživatelské skóre 7,9.
Hru Gravity Circuit můžete získat zdarma na tomto odkazu.
Dále máte možnost si vyzvednout na tomto odkazu balíček Rogue Journeyman Bundle s různými předměty do hry Albion Online v hodnotě 55 dolarů.
