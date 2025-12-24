Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 7. ze 14 do čtvrtečních 17:00
Až do čtvrtečních 17:00 (25.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru The Callisto Protocol. Jedná se o sci-fi survival horor, který se odehrává ve vězení na měsíci Callisto zaplaveném krvežíznivými mutanty. The Callisto Protocol je dílem studia založeného veterány série Dead Space.
Hra The Callisto Protocol vyšla v roce 2022 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Striking Distance Studios. The Callisto Protocol nás zavede do roku 2320. Ve hře se ocitáme na druhém největším měsíci Jupitera - Callisto, kde se nachází vězení Black Iron. V důsledku tajemného incidentu se vězni začali proměňovat v krvežíznivá monstra, avšak někteří z nich včetně hlavního hrdiny Jacoba Lee se tomuto osudu vyhnuli a nyní musí bojovat o přežití.
Během průzkumu budeme odhalovat tajemství měsíce Callisto, jednoho z nejméně přátelských míst ve vesmíru, a to jak na povrchu, tak i pod ním. Až dosud tato tajemství střežila společnost United Jupiter Company spravující celé vězení Black Iron. Akci ve hře The Callisto Protocol sledujeme z pohledu třetí osoby tj. zpoza zad postavy. Pohyb našeho hrdiny je značně omezený, tak jako v mnoha survival hororových hrách. Můžeme se pohybovat pouze pomalou chůzí, občas zrychlit, a také šplhat na vybrané objekty nebo z nich seskakovat.
Nepřátele porážíme pomocí střelných zbraní a v boji zblízka, přičemž si můžeme pomáhat speciální rukavicí, která umožňuje chytat protivníky a předměty a házet s nimi. Během soubojů se vyplatí využívat prostředí ve svůj prospěch. Monstra lze házet do speciálních drtičů, na ostny na stěnách nebo je shazovat z výšky.
Z poražených nepřátel sbíráme předměty, jako je munice nebo kredity sloužící jako herní měna. Abychom se k nim však dostali, je nutné přišlápnout tělo protivníka, podobně jako v sérii Dead Space. Díky průzkumu jednotlivých lokací získáváme další části výbavy, například nové brnění pro Jacoba nebo nové zbraně, mezi něž patří různé pistole, brokovnice či útočná puška.
Herní rozhraní je zpracováno velmi přirozeným způsobem. Není zobrazováno přímo na obrazovce, ale veškeré potřebné informace jsou nedílnou součástí herního světa. Ukazatel zdraví má například podobu speciálních světelných prvků na krku hlavního hrdiny a počítadlo munice se zobrazuje jako hologram vedle zbraně. Grafické zpracování hry v době vydání dosahovalo velmi vysoké úrovně. Detailní modely postav a prostředí v kombinaci s propracovaným osvětlením a zvukovými efekty umožnily vytvořit temnou atmosféru, která skvěle odpovídá žánru survival hororu.
Na Epicu se The Callisto Protocol prodává za 1480 korun a dohrajete ho přibližně za 10 hodin vašeho času. Na metacritic získal od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 68. Od hráčů pak metaskóre 6,8.
Hru The Callisto Protocol si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
