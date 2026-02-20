Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče stříleček a adventur
Od 19.2. do 26.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Return to Ash a Stalcraft: X Starter Edition.
Hra Return to Ash vyšla v roce 2025 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Serenity Forge. Jedná se o vizuální novelu, ve které doprovázíme dívku jménem Ashleigh během jejího pobytu v záhrobí. Ve hře poznáváme i další postavy, které se na tomto místě nacházejí v čele s někým, kdo se vydává za Smrt, a naše rozhodnutí ovlivňují průběh vyprávění příběhu i jeho zakončení.
Hratelnost hry Return to Ash vychází z typického žánrového schématu. Doprovázíme hlavní hrdinku Ashleigh na její cestě záhrobím a sledujeme téměř statické obrazovky zobrazující místa, kam se dívka dostává, dále události, jichž se účastní a postavy, s nimiž vede rozhovory a poznává jejich povahy, sny i důvody, proč se chtějí vrátit zpět k životu. V průběhu hry činíme rozhodnutí, která ovlivňují průběh příběhu a zakončení samotné hry. Vizuální zpracování hry Return to Ash je pojato v kresleném stylu a téměř zcela monochromatických barvách. Odstíny šedé narušuje pouze červená barva, která se na obrazovce čas od času objevuje.
Hra Stalcraft vyšla v roce 2022 a stojí za ní ruští herní vývojáři ze studia EXBO. Stalcraft je MMO střílečka inspirovaná sérií S.T.A.L.K.E.R. a hrou Minecraft. Titul vznikal od roku 2015, původně jako modifikace pro Minecraft vytvářená ruskými fanoušky her ze série S.T.A.L.K.E.R. Postupem času se však projekt proměnil v samostatnou hru, která si přesto nadále bere výraznou inspiraci z oblíbené série S.T.A.L.K.E.R.
Stejně jako v sérii studia GSC Game World se děj Stalcraftu odehrává v Černobylu, přičemž ve světě hry po katastrofě z osmdesátých let dvacátého století došlo k druhé, mnohem vážnější havárii jaderného reaktoru. Kolem atomové elektrárny vznikla obrovská Zóna rozprostírající se na mnoho kilometrů, plná zmutovaných tvorů, nadpřirozených anomálií a artefaktů. Tyto artefakty, ceněné vědci i sběrateli, přilákaly stalkery, tedy jedince ochotné riskovat život výměnou za obrovské bohatství získané jejich dodáním.
Příběh Stalcraftu poznáváme prostřednictvím příběhových misí a filmových sekvencí. Během dobrodružství potkáváme zajímavé postavy a odhalujeme tajemství Zóny. Záměrem tvůrců Stalcraftu bylo přenést atmosféru a hratelnost série S.T.A.L.K.E.R. do podoby MMO hry. Čeká nás tedy otevřený svět plný nebezpečí, tajemství, zajímavých postav a úkolů, který však prozkoumáváme ve společnosti dalších hráčů. Na jedné straně to umožňuje najít spojence, s nimiž je přežití v Zóně snazší. Na straně druhé zde téměř neexistují bezpečná útočiště, takže hráčům nic nebrání napadat se navzájem téměř kdekoli. Ve hře navíc působí znepřátelené frakce, což ještě více vyostřuje atmosféru během výprav do Zóny.
Stalcraft však není jen o PvP. Najdeme zde řadu příběhových misí a úkolů zaměřených na boj proti počítačem řízeným nepřátelům včetně smrtící fauny Zóny. Hledáme artefakty, lovíme mutanty a prozkoumáváme neprobádané lokace i laboratoře plné tajemství. Inspirace Minecraftem je patrná na vizuálním zpracování Stalcraftu. Hra využívá výrazně pixelovanou a hranatou grafiku a modely postav mají podobně karikaturní proporce jako hrdinové hry od studia Mojang. Ne veškerá grafika je však tvořena kostkami. Tvůrci věnovali i značné úsilí tomu, aby animace a zvuky zbraní byly na co nejvyšší úrovni. Zároveň zde nenajdeme barevné lokace ani roztomilé tvorečky. Stalcraft využívá špinavý vizuální styl typický pro sérii S.T.A.L.K.E.R. a modely mutantů jsou podstatně méně hranaté než postavy hráčů.
