Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur
Od 27.11. do 4.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Universe for Sale. Jedná se o point & click adventuru odehrávající se na vesmírné stanici v oblacích Jupitera. Universe for Sale vypráví příběh o tvůrkyni vesmírů ukrytých v čajových šálcích, a o členovi místní sekty zkoumajícího tajemství světa, jenž ho obklopuje.
Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní italští vývojáři ze Studio Tmesis. Přestože je Jupiter jedním z nejméně příznivých míst pro život v celé Sluneční soustavě, tak i navzdory tomu v jeho hustých mračnech umístilo nezávislé studio Tmesis děj své point & click adventury. V bizarním světě Universe for Sale prozkoumáváme vesmírnou stanici vznášející se mezi oblaky tohoto plynného obra a vedeme rozhovory s jejími obyvateli. Mezi nimi se nacházejí například inteligentní orangutani najímaní na fyzické práce nebo členové sekty, kteří se ve snaze dosáhnout osvícení svlékají z masa až na kost. Tímto způsobem se postupně dozvídáme stále více o herním světě a posouváme příběh dál.
Ve hře je také implementována minihra, v rámci které vybíráme přísady a vytváříme vlastní vesmíry v keramických šálcích. Universe for Sale vypráví o Mistru, tedy členu již zmíněné sekty, a také o mladé ženě jménem Lila, která dokáže tvořit vesmíry. Když se první jmenovaný dozví o výjimečné schopnosti druhé jmenované, tak se rozhodne zjistit více o celém procesu (což není těžké, protože pro jeho společnici to není složitější než příprava kávy). Tímto způsobem krok za krokem odhaluje tajemství stojící v základech celého světa kolem sebe.
Grafické zpracování hry Universe for Sale vytvořili autoři nezávislých evropských komiksů. Hudbu ke hře složil Guglielmo Diana. Hra se na Epicu běžně prodává za 320 korun a dohrajete jí přibližně za 5 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů metaskóre 80 a od hráčů souhrnné hodnocení 6,0.
