Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče logických her
Od 4.9. do 11.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout dnes už legendární logickou hru Monument Valley, ve které procházíme s němou princeznou Idou surrealistickým světem monumentů a pomáháme jí manipulováním s okolním prostředím a vytvářením optických iluzí.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2014 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Ustwo Games. V příběhové rovině se hra nese v duchu tajemství a letmých náznaků. Ujímáme se role němé princezny Idy, která putuje údolím monumentů, aby získala odpuštění za čin, kterého se dopustila. V cestě jí stojí Vraní lidé, kteří jí z neznámého důvodu brání pokračovat dál.
Samotná hratelnost vyžaduje manipulaci s prostředím tak, abychom naší hlavní hrdince umožnili hladký průchod jednotlivými úrovněmi. Klíčovou roli zde hraje perspektiva. V izometrickém pohledu otáčením a posouváním různých částí úrovní vytváříme optické klamy. Například dva bloky, které ve skutečnosti nejsou spojené, zde vypadají jako propojené a mohou posloužit jako most. Kromě toho se musíme vyhýbat již zmíněným Vraním lidem. V Monument Valley na hráče čeká deset různorodých úrovní s postupně rostoucí obtížností.
Hra se vyznačuje minimalistickým grafickým zpracováním. Tvůrci se při jeho navrhování inspirovali především japonským malířstvím a dílem nizozemského umělce Mauritse Cornelise Eschera. Herní svět se skládá z architektonických konstrukcí vytvořených z jednoduchých geometrických tvarů, zároveň je však plný barev a detailů, které mu dodávají specifické kouzlo. Jeho krásu lze kdykoliv zachytit díky implementovanému fotografickému režimu. Velkou roli hraje také atmosférický zvukový doprovod, jenž se dynamicky mění v závislosti na manipulacích s prostředím.
Na Epicu se Monument Valley běžně prodává za 239 korun. Hru budete schopni dohrát za přibližně dvě a půl hodiny. Od odborných recenzentů na metacritic získala metascore 89 a mezi uživateli pak souhrnné hodnocení 8,2.
Hru Monument Valley můžete získat zdarma na tomto odkazu.
