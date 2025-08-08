Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a závodních her
Od 7.8. do 14.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry 112 Operator a Road Redemption.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra 112 Operator vyšla v roce 2020 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Jutsu Games. Jedná se o pokračování hry 911 Operator. Simulátoru a strategické hry, ve které se ujmete role operátora tísňové linky. Ve hře 112 Operator je naším úkolem přijímat hovory od lidí, kteří se ocitli v nouzi, a pomáhat jim jak poskytováním rad, tak vysíláním jednotek hasičů, záchranné služby nebo policie na místo události. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici omezené zdroje, musíme ke každé situaci přidělit odpovídající počet lidí a vhodné vozidlo. Do výčtu těchto prostředků patří hasičské vozy, policejní auta, sanitky a dokonce i vrtulníky.
Ačkoliv mezi problémy, které musíme řešit, nechybí děsivé situace, občas se objeví i vtipné hovory od vtipálků. Ty je samozřejmě potřeba ignorovat. Pokud se nám je ale podaří včas rozpoznat. Hra se odehrává na mapách skutečných měst z celého světa. Mezi nimi najdeme například Paříž, Londýn, Varšavu nebo Moskvu.
Základem hry 112 Operator je kariérní režim, jehož děj se odehrává v jedné z evropských metropolí. Během hraní čelíme událostem a příběhovým misím, přičemž si postupně budujeme svou pozici na místě operátora. Kromě toho je k dispozici také režim volné hry, ve kterém se můžeme přesunout do 100 000 různých oblastí po celém světě.
Druhá hra zdarma Road Redemption vyšla v roce 2017 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Pixel Dash Studios. Road Redemption je brutální závodní hra navržená jako duchovní nástupce série Road Rash. V kampani se ujímáme role zločince, který po osmi letech opouští vězení a musí si od nuly znovu vybudovat své dřívější postavení v motorkářském gangu. Jak příběh postupuje, rychle se ukáže, že někteří z našich bývalých přátel jednají proti zájmům organizace a dokonce mohou být zodpovědní za to, že se náš hrdina ocitl za mřížemi. Rozhodnutí a činy hráče ovlivní vývoj celého příběhu a nakonec povedou k jednomu z několika alternativních zakončení.
Hra nabízí velkou rozmanitost výzev. Jednou z nich jsou takzvané bojové závody, ve kterých bojujeme s jinými gangy o území a trasy používané k převozu drog. Když se nám podaří dostatečně oslabit nepřátelskou skupinu, zúčastníme se i lovu na jejího vůdce. Dalším typem misí je útěk před policejní honičkou. Jindy se pokusíme přepadnout konvoj těžkých nákladních vozidel. Během přepadů je pak naším cílem zabít co nejvíce nepřátel dřív, než dorazí do cílového bodu. Posledním typem úkolů jsou úniky z měst ovládaných nepřátelskými gangy.
Z dostupné výzbroje najdeme mimo jiné různé střelné zbraně, řetězy, obušky, mačety, samurajské meče, sekery, molotovovy koktejly a granáty. To vše využíváme jak v kampani, tak v multiplayerových režimech. V rámci multiplayeru je k dispozici několik různých herních módů, z nichž některé vycházejí z upravených pravidel misí pro jednoho hráče.
Hru 112 Operator můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Road Redemption na tomto odkazu.
