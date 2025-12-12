Stáhněte si zdarma Hogwarts Legacy
Od 12.12. do 18.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Hogwarts Legacy.
Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní američtí herní vývojáři z Avalanche Software. Hogwarts Legacy je akční RPG z pohledu třetí osoby s otevřeným světem, zasazené do univerza Harryho Pottera vytvořeném J. K. Rowlingovou. Vžijeme se do role mladého čaroděje nebo mladé čarodějky, kteří v devatenáctém století přichází do stejnojmenné školy čar a kouzel.
Hogwarts Legacy nás bere na cestu do starobylých Bradavic. Během hraní se ujímáme role mladého adepta magie a čarodějnictví, který dokáže ovládat Starodávnou Magii. Když skřeti a temní čarodějové uzavřou neobvyklé spojenectví, aby zničili ostatní čaroděje a čarodějky, tak naše mimořádné schopnosti nás dostanou doprostřed chaosu, který rozpoutají. Na tom, zda se nám podaří hrozbu překonat, závisí osud celého kouzelnického světa. Protože se děj hry odehrává mnoho let před událostmi známými z knih a filmů o Harrym Potterovi, nelze zde očekávat většinu známých postav. Přesto se tu objevují některé povědomé tváře.
V Hogwarts Legacy sledujeme dění z pohledu třetí osoby. Hru začínáme vytvořením vlastní postavy. Můžeme si zvolit pohlaví a upravit vzhled. Poté jsme zařazeni do jedné ze čtyř bradavických kolejí: Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru nebo Zmijozelu. A pak už se rovnou vrháme do víru událostí.
Většinu herního času trávíme v Bradavicích. Abychom pronikli do tajů magického umění, musíme navštěvovat hodiny, kde se učíme tvorbě amuletů, obraně proti černé magii, bylinkářství nebo například přípravě lektvarů. Kromě toho jsou k dispozici rozličné mimoškolní aktivity. Ty nám umožní poznat ostatní studenty a někteří mladí čarodějové a čarodějky se k nám mohou časem připojit jako společníci. Nic nám také nebrání volně se mezi vyučováním pohybovat po Bradavicích a odhalovat jejich tajemství. Prozkoumávání školy a jejího podzemí plného skrytých průchodů vyžaduje zručnost, důvtip i pozornost, protože je zde mnoho záludných hádanek.
Herní svět však nekončí Bradavicemi. V rozlehlém Kouzelnickém světě najdeme například kouzelnickou vesnici Prasinky nebo tajemný Zapovězený les. Putování touto rozsáhlou krajinou pěšky není nejlepší nápad. Naštěstí můžeme využívat létající koště a později se dokážeme naučit jezdit i na různých magických tvorech, včetně gryfů. Průzkum těchto obrovských oblastí zpestřují střídající se roční období a plný denní a noční cyklus.
Protože nejde o klidné časy, často se nám do cesty postaví nepřátelé. Souboje jsou dynamické a prověří vše, co jsme se v bezpečí bradavických zdí naučili. S trolly, temnými čaroději nebo skřety bojujeme především pomocí rozmanitých kouzel. Mezi nimi najdeme např. telekinezi nebo kouzla omračující nepřátele. Klíčem k úspěchu není jen spojování kouzel do efektních a účinných kombinací, ale i vhodné využívání obranné magie a lektvarů, které nám poskytují různé posilující účinky. Oslabené protivníky pak můžeme dorážet efektivními dokončováky.
Jak postupujeme, získáváme zkušenosti a rozvíjíme svou postavu, odemykáme nové dovednosti a vylepšujeme ty již získané. Postupně si také sami umíme připravovat stále silnější lektvary do kterých sami přidáváme další ingredience. Kromě toho posilujeme svůj bojový potenciál získáváním stále lepšího vybavení.
Hogwarts Legacy se může pochlubit vysoce kvalitním grafickým zpracováním. Pozornost si zaslouží zejména detailní modely postav a rozmanité vizuální efekty doprovázející sesílání jednotlivých kouzel. Stejně tak je možné obdivovat pečlivě vytvořené lokace plné detailů. Za zmínku stojí také to, že tato hra neobsahuje žádné mikrotransakce.
