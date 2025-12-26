CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 9. ze 14 do sobotních 17:00

Pátek, 26 Prosinec 2025 - 20:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store dále nabízí hry zdarma v rámci speciální sváteční akce. Máte možnost získat devátou hru, která potěší milovníky kooperativních her a adventur.
Až do sobotních 17:00 (27.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru We Were Here Together. Jedná se o třetí díl série kooperativních logických her, v nichž hráči procházejí ponurým hradním komplexem Castle Rock a snaží se najít cestu ven. Stejně jako v předchozích částech série je i ve We Were Here Together klíčem k úspěchu úzká spolupráce dvou hráčů, kteří spolu komunikují pomocí vysílaček.

Hra vyšla v roce 2019 a stojí za ní nizozemští herní vývojáři ze studia Total Mayhem Games. Ve We Were Here Together se ujímáme role badatelů působících na arktické pustině. Během sněhové bouře spatří světlici a v rádiu zaslechnou volání o pomoc. Hrdinové se rozhodnou neznámému vyrazit na pomoc, avšak po cestě jsou od sebe odděleni. Když se oba ocitnou v protilehlých křídlech hradu Castle Rock, jejich hlavním cílem se stává nalezení únikové cesty.

Stejně jako v dřívějších dílech cyklu je We Were Here Together zobrazeno z pohledu první osoby. Hratelnost staví na osvědčeném konceptu, takže během hry procházíme jednotlivé lokace a řešíme hádanky inspirované těmi z populárních escape roomů. Zásadní roli zde hraje těsná spolupráce hráčů. Přestože se navzájem nevidí, mohou spolu komunikovat prostřednictvím vysílaček a předávat si důležité informace potřebné k vyřešení dalších rébusů. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že pevnost je plná nebezpečí, která mohou jejich snažení předčasně ukončit.

We Were Here Together bylo navrženo pro kooperativní hraní přes internet. Proto je k samotnému hraní vyžadován mikrofon. Hra se na Epicu běžně prodává za 280 korun a její dohrání vám zabere přibližně 7 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 77. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,5.

Hru We Were Here Together si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.

