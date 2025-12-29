CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 12. ze 14 do úterních 17:00

Pondělí, 29 Prosinec 2025 - 19:00
Nezapomeňte si vyzvednout další hru zdarma v obchodě Epic Games Store. Epic svým výběrem tentokrát potěší milovníky plošinovek a logických her.
Až do úterních 17:00 (30.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Viewfinder. Viewfinder je logická plošinovka viděná z pohledu první osoby v níž je klíčovým herním mechanismem manipulace s perspektivou, například prostřednictvím přesouvání částí prostředí zachycených na fotografiích.

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Wishfully Studios. Hru vydala společnost Thunderful Publishing, která má na svém kontě řadu nezávislých her, jako jsou například LEGO Bricktales nebo Planet of Lana. Viewfinder je logická plošinovka, v níž hraje hlavní roli přetváření světa pomocí pořízených snímků a práce s perspektivou. Pohybujeme se v trojrozměrném světě viděném z pohledu první osoby.

Naším úkolem je řešit hádanky prostřednictvím změn okolní reality a pohrát si s perspektivou. Hlavním nástrojem pro tento účel je fotoaparát polaroid, pomocí něhož můžeme fotografovat objekty a následně je začleňovat do herního světa. Například tak vytvoříme průchod na dříve nepřístupné místo.

Oživit můžeme také jiné nalezené obrazy, včetně skic, pohlednic nebo snímků obrazovky. Setkáváme se rovněž s mnoha surrealistickými prvky a optickými iluzemi, které mohou měnit svou strukturu v závislosti na zvoleném úhlu pohledu. Celé zpracování hry se tak nese v surrealistickém výtvarném stylu. Během hry prozkoumáte několik propojených světů, které jsou si podobné, ale mají i komplexní rozdíly.

Pokud máte rádi optické hádanky, tak je tato hra dělaná přímo pro vás. Viewfinder se na Epicu běžně prodává za 499 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně 5 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 84. Od hráčů pak uživatelské skóre 7,9.

Hru Viewfinder si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.

Epic Games Store, Hry zdarma
Epic Games Store

