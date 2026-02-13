CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur

Pátek, 13 Únor 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky adventur.
Od 12.2. do 19.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Nobody Wants to Die a The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Nobody Wants to Die vyšla v roce 2024 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Critical Hit Games. Nobody Wants to Die je adventura laděná do stylu neo noir a zasazená do dystopické budoucnosti. Hlavními tématy této hry jsou otázky nesmrtelnosti a transhumanismu.

V roce 2329 lidstvo porazilo smrt tím, že učinilo vědomí věčným díky paměťovým bankám a možnosti jeho přenášení mezi těly. Nesmrtelnost se stala pouze otázkou ceny, která však pro nejvyšší společenské vrstvy nehraje žádnou roli.

Hlavním hrdinou hry je James Karra, newyorský detektiv z oddělení úmrtnosti, jehož vlastní zkušenosti se smrtí ho donutí ujmout se neoficiálního vyšetřování. Karra se vydává po stopách sériového vraha a snaží se odhalit pachatele vražd páchaných na příslušnících městské elity. Jeho jedinou oporou je mladá policistka Sara Kai. Nobody Wants to Die je detektivní hra zobrazená z pohledu první osoby. Herní mechaniky se soustředí na vedení vyšetřování, včetně hledání důkazů a zkoumání míst činu. Často se přitom pohybujeme na hraně morálky.

Klíčovým prvkem hratelnosti je využívání futuristických nástrojů k rekonstrukci zločinů. Díky této technologii prosvěcujeme těla obětí a odhalujeme skryté důkazy, a také manipulací s časem odkrýváme skutečný průběh událostí. Přitom shromažďujeme stopy, které nám pomáhají poznat tajemství města a jeho nejbohatších obyvatel. Dohrání hry Nobody Wants to Die vám zabere přibližně 6 hodin vašeho času. Příběh může skončit jedním ze dvou hlavních zakončení, které závisí na rozhodnutích učiněných v epilogu. Hra využívá herní engine Unreal Engine 5.

Hra The Darkside Detective: A Fumble in the Dark vyšla v roce 2021 a stojí za ní irští herní vývojáři ze studia Spooky Doorway. Jedná se o pokračování hry The Darkside Detective, která vyšla o několik let dříve. Znovu se ujímáme role detektiva Francise McQueena, který vyšetřuje paranormální jevy.

Děj A Fumble in the Dark se odehrává bezprostředně po událostech z první části hry. Opět se dostáváme do města Twin Lakes, místa sužovaného nadpřirozenými silami. Obyvatelé města o nich však nemají tušení díky snahám Divize Darkside, speciálního policejního oddělení, které je chrání před paranormálními silami. Členy této divize jsou detektiv Francis McQueen a jeho asistent Patrick Dooley. Po událostech zobrazených v předchozí části Dooley záhadně mizí. Dostává se do jiného rozměru, odkud pocházejí tajemné síly, které trápí město.

Úkolem detektiva McQueena je zachránit svého parťáka a vyřešit šest nadpřirozených kriminálních případů. Při vyšetřováních bude mít příležitost navštívit lunapark, domov pro seniory a dokonce i Irsko. Každý případ představuje samostatný příběh volně provázaný s ostatními. Stejně jako první díl se A Fumble in the Dark nebere příliš vážně a obsahuje velkou dávku humoru.

Hratelnost zůstává nezměněná oproti předchůdci. Jedná se o klasickou point and click adventuru, ve které sbíráme předměty, hovoříme s NPC postavami a řešíme hádanky. Hra obsahuje šest kapitol, z nichž každá představuje unikátní vyšetřování. Dohrání hry The Darkside Detective: A Fumble in the Dark vám zabere přibližně 10 hodin vašeho času.

Po grafické stránce se hra neliší od svého předchůdce. Postavy i pozadí jsou vytvořeny technikou pixel art. Ke změně došlo u hudebního skladatele. Místo Bena Pruntyho je za zvukovou stránku zodpovědný Thomas O Boyle.

Hru Nobody Wants to Die můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Darkside Detective: A Fumble in the Dark na tomto odkazu.

Epic Games Store, Hry zdarma
Epic Games Store

