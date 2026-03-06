Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur
Od 5.3. do 12.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Turnip Boy Robs a Bank. Jedná se o akční adventuru okořeněnou o prvky roguelike. Hlavním hrdinou hry je malý tuřín. Úkolem ve hře je vyloupit Botanickou banku. Tento úkol nám komplikují četné bezpečnostní systémy, strážní i policejní složky.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2024 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Snoozy Kazoo. Turnip Boy Robs a Bank nás zavádí do světa známého ze hry Turnip Boy Commits Tax Evasion, který obývá antropomorfní zelenina (Turnip Boy Commits Tax Evasion byl inspirován prvními díly dnes už legendární série The Legend of Zelda). Hlavní hrdina hry spojí síly s obávaným gangem Pickled Gang, s nímž podnikne loupež v Botanické bance.
Ve hře Turnip Boy Robs a Bank sledujeme dění z ptačí perspektivy. Děj se odehrává v Botanické bance a jejích podzemních prostorách. Při procházení chodeb a jednotlivých místností banky se snažíme získat co nejvíce cenností. Během průzkumu také nacházíme různé kosmetické doplňky, například klobouky pro hrdinu nebo kazety s písněmi, které nám během loupeže hrají.
Abychom co nejrychleji zbohatli, musíme si poradit s pastmi nastraženými na lupiče a zároveň obcházet či deaktivovat množství bezpečnostních systémů. K tomu potřebujeme rozmanité vybavení. Na černém trhu si za dříve uloupené peníze pořizujeme například diamantový krumpáč, rádiovou rušičku nebo výbušné nálože. Naše činy samozřejmě nezůstávají bez povšimnutí, a tak nám v cestě stojí ochranky, policie a nakonec i elitní jednotky SWAT, s nimiž se pouštíme do intenzivních a efektních přestřelek. Hra má pixelartové grafické zpracování.
Dále všichni hráči, kteří se přihlásí do hry Idle Champions of the Forgotten Realms prostřednictvím obchodu Epic Games Store a stihnou to do čtvrtka 12. 3. 2026 obdrží zdarma balíček Raistlin's Renown Pack (v celkové hodnotě kolem 100 dolarů). Hra Idle Champions of the Forgotten Realms je založena na pravidlech Dungeons & Dragons a odehrává se ve světě Forgotten Realms.
Hru Turnip Boy Robs a Bank můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Idle Champions of the Forgotten Realms na tomto odkazu.
Epic Games Store