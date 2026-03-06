CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur

Pátek, 6 Březen 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Od 5.3. do 12.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Turnip Boy Robs a Bank. Jedná se o akční adventuru okořeněnou o prvky roguelike. Hlavním hrdinou hry je malý tuřín. Úkolem ve hře je vyloupit Botanickou banku. Tento úkol nám komplikují četné bezpečnostní systémy, strážní i policejní složky.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2024 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Snoozy Kazoo. Turnip Boy Robs a Bank nás zavádí do světa známého ze hry Turnip Boy Commits Tax Evasion, který obývá antropomorfní zelenina (Turnip Boy Commits Tax Evasion byl inspirován prvními díly dnes už legendární série The Legend of Zelda). Hlavní hrdina hry spojí síly s obávaným gangem Pickled Gang, s nímž podnikne loupež v Botanické bance.

Ve hře Turnip Boy Robs a Bank sledujeme dění z ptačí perspektivy. Děj se odehrává v Botanické bance a jejích podzemních prostorách. Při procházení chodeb a jednotlivých místností banky se snažíme získat co nejvíce cenností. Během průzkumu také nacházíme různé kosmetické doplňky, například klobouky pro hrdinu nebo kazety s písněmi, které nám během loupeže hrají.

Abychom co nejrychleji zbohatli, musíme si poradit s pastmi nastraženými na lupiče a zároveň obcházet či deaktivovat množství bezpečnostních systémů. K tomu potřebujeme rozmanité vybavení. Na černém trhu si za dříve uloupené peníze pořizujeme například diamantový krumpáč, rádiovou rušičku nebo výbušné nálože. Naše činy samozřejmě nezůstávají bez povšimnutí, a tak nám v cestě stojí ochranky, policie a nakonec i elitní jednotky SWAT, s nimiž se pouštíme do intenzivních a efektních přestřelek. Hra má pixelartové grafické zpracování.

Dále všichni hráči, kteří se přihlásí do hry Idle Champions of the Forgotten Realms prostřednictvím obchodu Epic Games Store a stihnou to do čtvrtka 12. 3. 2026 obdrží zdarma balíček Raistlin's Renown Pack (v celkové hodnotě kolem 100 dolarů). Hra Idle Champions of the Forgotten Realms je založena na pravidlech Dungeons & Dragons a odehrává se ve světě Forgotten Realms.

Hru Turnip Boy Robs a Bank můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Idle Champions of the Forgotten Realms na tomto odkazu.

Diskuze
Tagy: 
Epic Games Store, Hry zdarma
Zdroje: 

Epic Games Store

nahlásit chybu

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče survival her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší milovníky survival her.

Epic rozdává zdarma čtyři hry

Pospěšte si a vyzvedněte si celkem čtyři hry, které rozdává Epic Games Store v rámci své sváteční akce.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče stříleček a adventur

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky stříleček a adventur.

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče strategických her.

Epic rozdává zdarma tři hry, které potěší hráče akčních a strategických her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma tři hry, které potěší milovníky roguelike akčních plošinovek, 4X strategických her a 3D taktické akce.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi