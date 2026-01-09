Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her
Od 8.1. do 15.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Bloons TD 6. Jedná se o strategickou hru typu tower defense, která je zároveň i pokračováním hry Bloons TD 5 z roku 2012. Hra staví hráče do role velitele opic, které se brání proti náporům nepřátel.
Hra Bloons TD6 vyšla v roce 2018 a vytvořilo ji novozélandské studio Ninja Kiwi. Ve hře ovládáme opice, které se brání proti nepřátelským formacím představující nafukovací balónky a vzducholodě. Je jasné, že tato hra je určena převážně pro děti. Hra původně vyšla na mobilech (Androidu a iOS). V Bloons TD 6 sledujeme dění shora, tedy z pohledu top down. Hra je poměrně typickým zástupcem strategických her typu tower defense. Budujeme v ní základnu založenou především na různých druzích věží a vylepšeních a následně se bráníme proti postupným vlnám nepřátel. Přitom průběžně ovládáme věže i hrdiny. U hrdinů můžeme využívat jejich speciální schopnosti, přičemž každý hrdina disponuje dvěma dovednostmi.
Hra nabízí několik desítek různých map, typů věží a opičích hrdinů, mezi nimiž se nacházejí i dvě nové postavy (oproti předchozí hře), konkrétně Druid a Alchymista. Během hraní lze všechny věže rozvíjet třemi různými směry. Ve srovnání s předchozím dílem série se objevil také další, pátý stupeň vývoje, na který se může dostat pouze jedna opice. Bloons TD6 vám bude servírovat stále těžší výzvy a vaše strategie, která fungovala na jedné mapě, tak na další už fungovat nemusí.
Další novinkou jsou dříve neviděné typy nepřátel v rámci celé série, například Purple, Fortified nebo B.A.D. Bloons TD 6 lze hrát jak v režimu pro jednoho hráče, tak i v multiplayeru. Tu skutečnou dynamiku hra získává až v rámci síťového kooperativního režimu.
Za zmínku stojí také to, že hráči mají k dispozici několik modifikací, které mění průběh hry. Například je možné zdvojnásobit počet životů nepřátel. Bloons TD 6 se může pochlubit oku lahodícím 3D grafickým zpracováním. Grafika je velmi barevná, díky čemuž dobře zapadá do kresleného stylu hry. Dobré dojmy zanechávají rovněž různé animace a světelné efekty, z nichž mnohé byly přidány až v tomto díle. Hra Bloons TD6 se na Epicu běžně prodává za 290 korun a na metacritic si vysloužila od hráčů souhrnné hodnocení 8,2.
Hru Bloons TD6 můžete získat zdarma na tomto odkazu.
