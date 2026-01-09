CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her

Pátek, 9 Leden 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší milovníky strategických tower defense her.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Od 8.1. do 15.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Bloons TD 6. Jedná se o strategickou hru typu tower defense, která je zároveň i pokračováním hry Bloons TD 5 z roku 2012. Hra staví hráče do role velitele opic, které se brání proti náporům nepřátel.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Bloons TD6 vyšla v roce 2018 a vytvořilo ji novozélandské studio Ninja Kiwi. Ve hře ovládáme opice, které se brání proti nepřátelským formacím představující nafukovací balónky a vzducholodě. Je jasné, že tato hra je určena převážně pro děti. Hra původně vyšla na mobilech (Androidu a iOS). V Bloons TD 6 sledujeme dění shora, tedy z pohledu top down. Hra je poměrně typickým zástupcem strategických her typu tower defense. Budujeme v ní základnu založenou především na různých druzích věží a vylepšeních a následně se bráníme proti postupným vlnám nepřátel. Přitom průběžně ovládáme věže i hrdiny. U hrdinů můžeme využívat jejich speciální schopnosti, přičemž každý hrdina disponuje dvěma dovednostmi.

Hra nabízí několik desítek různých map, typů věží a opičích hrdinů, mezi nimiž se nacházejí i dvě nové postavy (oproti předchozí hře), konkrétně Druid a Alchymista. Během hraní lze všechny věže rozvíjet třemi různými směry. Ve srovnání s předchozím dílem série se objevil také další, pátý stupeň vývoje, na který se může dostat pouze jedna opice. Bloons TD6 vám bude servírovat stále těžší výzvy a vaše strategie, která fungovala na jedné mapě, tak na další už fungovat nemusí.

Další novinkou jsou dříve neviděné typy nepřátel v rámci celé série, například Purple, Fortified nebo B.A.D. Bloons TD 6 lze hrát jak v režimu pro jednoho hráče, tak i v multiplayeru. Tu skutečnou dynamiku hra získává až v rámci síťového kooperativního režimu.

Za zmínku stojí také to, že hráči mají k dispozici několik modifikací, které mění průběh hry. Například je možné zdvojnásobit počet životů nepřátel. Bloons TD 6 se může pochlubit oku lahodícím 3D grafickým zpracováním. Grafika je velmi barevná, díky čemuž dobře zapadá do kresleného stylu hry. Dobré dojmy zanechávají rovněž různé animace a světelné efekty, z nichž mnohé byly přidány až v tomto díle. Hra Bloons TD6 se na Epicu běžně prodává za 290 korun a na metacritic si vysloužila od hráčů souhrnné hodnocení 8,2.

Hru Bloons TD6 můžete získat zdarma na tomto odkazu.

Diskuze
Tagy: 
Epic Games Store, Hry zdarma
Zdroje: 

Epic Games Store

nahlásit chybu

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 10. ze 14 do nedělních 17:00

Nezapomeňte si dnes vyzvednout zdarma další hru ze speciální sváteční akce obchodu Epic Games Store. Desátá videohra potěší milovníky fantasy RPG her.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 3. ze 14 do nedělních 17:00

Epic Games Store pokračuje ve své nadílce her zdarma. Tentokrát potěší hráče stealth akčních her viděných z první osoby.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče RPG her a adventur

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky RPG her a adventur.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a hororových her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky kvalitních českých adventur a survival hororových her.

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče adventur.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi