Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče akčních her a simulátorů

Pátek, 3 Duben 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky akčních her a simulátorů.
Od 2.4. do 9.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Clone Drone in the Danger Zone a od 2.4. až do 16.4. hru TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Hra Clone Drone in the Danger Zone vyšla v roce 2021 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Doborog Games. Clone Drone in the Danger Zone je akční hra, ve které přebíráme kontrolu nad roboty a bojujeme s nimi v arénách. Naše mysl byla přitom přenesena přímo do mechanického stroje. Od této chvíle je naším cílem boj a vítězství v aréně. Než však získáme pohár, musíme nejprve přežít řadu náročných střetů.

V Clone Drone in the Danger Zone sledujeme akci z pohledu třetí osoby. Základem hry jsou dynamické souboje, během nichž musíme být neustále v pohybu a prokazovat obratnost i rychlé reakce. Důležitou roli hraje také správné načasování, protože o úspěšnosti útoku často rozhoduje volba vhodného okamžiku.

Ve hře je implementován systém rozsekávání, díky němuž můžeme nepřátele připravovat o různé části těla. To je obzvlášť užitečné při soubojích s většími protivníky, které je nejprve nutné oslabit, než jim zasadíme finální úder. Je však třeba mít na paměti, že i my se můžeme stát obětí takového rozsekání a proto je nutné být neustále ve střehu.

S postupem ve hře můžeme svého robota vylepšovat a vybavovat ho stále silnější výbavou. V boji využíváme jak vlastní končetiny, tak chladné i střelné zbraně a také například jetpack či různé druhy brnění. Naše výkony jsou průběžně hodnoceny a komentovány Commentatronem a Analysis Botem.

Clone Drone in the Danger Zone umožňuje hrát jak v singleplayeru, tak i v multiplayeru. Pro hráče preferující hraní o samotě nabízí hra příběhový režim, nekonečný režim (ve kterém se probojujete arénami plnými nepřátel) a speciální výzvy. S ostatními hráči se můžeme utkat v režimu Last Bot Standing připomínajícím battle royale nebo v soubojích jeden na jednoho, případně spolupracovat v kooperaci. Nabídku uzavírá Twitch režim v němž diváci sledující náš stream, mohou tipovat vítěze a posílat na nás protivníky. Grafické zpracování hry se může pochlubit voxelovou grafikou.

Dále u příležitosti oslav 25. výročí hry Tomak: Save the Earth máte možnost získat právě vydanou hru na Epicu TOMAK: Save the Earth Regeneration. Jedná se o bizarní simulátor randění říznutý s vizuální novelou, ve kterém pečujete o hlavu ženy zasazenou v květináči. Jedná se totiž o bohyni lásky uvězněnou v květináči. Za hrou stojí jihokorejské studio Netmarble Monster.

Bohové se rozhodli, že Země je odsouzena k zániku, protože podle nich už neexistuje pravá láska a svět bez ní nehodlají tolerovat. Jedinou odpůrkyní je Evian. Bohyně lásky, která trvá na tom, že lidstvo má stále naději. Ostatní bohové nakonec ustoupí a dají jí tři roky na to, aby dokázala, že lidé jsou skutečně schopni milovat. Pokud se jí během této doby podaří zamilovat se do člověka a on do ní, tak Země bude zachráněna. Má to však háček. Odmítnou ji poslat na Zem v celém těle. Evian tak musí sestoupit pouze jako hlava umístěná v květináči a přesto najít člověka, který se do ní dokáže zamilovat i v této podobě.

Tento seznamovací simulátor zaměřený na statistiky je podobný hře Tokimeki Memorial. Během tří herních let a napříč různými příběhovými událostmi dostávají hráči mnoho možností jak svůj vztah rozvíjet. Pokud se hráčově postavě a Evian podaří zamilovat se před uplynutím tří let, tak lidstvo bude zachráněno. V opačném případě je odsouzeno k zániku.

Jde také částečně o vizuální novelu s různými lokacemi, které lze navštívit a dalšími postavami, které lze potkat, stejně jako se smutnými příběhy které lze prožít. Hlavní náplní je však interakce s hlavou v květináči. Můžete jí například přiložit mikrofon k obličeji aby mohla zpívat, dát jí napít vodu nebo ji nakrmit hamburgerem, čímž ji zdánlivě proměníte v běžnější anime dívku. Je zde mnoho statistik, které je třeba sledovat při péči o její potřeby, přičemž příběh se mění podle toho, jak silné pouto se vám s bohyní v květináči podaří vytvořit.

Hru Clone Drone in the Danger Zone můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru TOMAK: Save the Earth Regeneration na tomto odkazu.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi