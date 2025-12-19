Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 2. ze 14 do sobotních 17:00
Do sobotních 17:00 (20.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Eternights. Jedná se o akční hru obohacenou o prvky simulace randění. Hráč se vydává na bojové mise, během nichž bojuje s monstry, a čas mezi výpravami tráví rozvíjením vztahů, včetně těch romantických, se skupinou NPC postav.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Děj se odehrává v blízké budoucnosti. Pozemská civilizace se ocitá na pokraji zkázy kvůli tajemnému fenoménu, který proměňuje lidi v monstra toužící pouze po násilí a moci. Hráč se ujímá role mladého muže, který je jedním z hrstky odolných jedinců, jež zároveň získali nadpřirozené schopnosti. Společně s lidmi, kteří jsou mu blízcí, se bude muset pokusit přežít apokalypsu a odhalit její příčiny.
Eternights kombinuje herní mechanismy akční hry se simulací randění. Během hraní se hráči vydávají na mise, ve kterých musí bojovat s hordami monster pomocí arkádového soubojového systému. Mapy, které při tom prozkoumáváte, obsahují nejen nepřátele a pasti, ale také cenné suroviny, jež slouží k vylepšování bojových schopností postavy, výzbroje a k odemykání nových dovedností. Během těchto výprav ovládáme pouze hlavního hrdinu, avšak podporují nás spolubojovníci řízení umělou inteligencí.
Čas mezi jednotlivými misemi trávíme na základně. Zde se seznamujeme s příběhy NPC postav a rozvíjíme s nimi vztahy. Vytváření silných vazeb umožňuje odemykat nové schopnosti a kouzla, která jsou užitečná během výprav. Každý den má omezený počet hodin, takže hráč nikdy nemůže udělat vše, na co má chuť.
Všechny činnosti, včetně výprav, randění nebo shromažďování surovin, zaberou značné množství času, a proto je nutné pravidelně rozhodovat o tom, co má v danou chvíli přednost. Hra nabízí jen režim pro jednoho hráče. Eternights se vyznačuje 3D grafikou zpracovanou v kresleném stylu. Další zajímavostí jsou četné animované dvourozměrné předělové sekvence zpracované v anime stylu.
Hru Eternights můžete získat zdarma na tomto odkazu.