Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních adventur

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší milovníky akčních adventur.
Od 22.1. do 29.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Rustler. Jedná se o akční adventuru zasazenou do středověku, která se hraje z izometrického pohledu. Hra ve svých základních rysech odkazuje na sérii GTA. Ujímáme se role zločince, jenž se snaží přežít ve feudálním světě.

Hra Rustler vyšla v roce 2021 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Jutsu Games. Toto varšavské studio v minulosti vydalo např. hru 911 Operator. Rustler je akční adventura, která částečně připomíná první dvourozměrné díly slavné série Grand Theft Auto od studia Rockstar Games. Zásadním rozdílem je však středověké zasazení hry. Ostatně sami autoři své dílo označují jako Grand Theft Horse.

Hráč se ujímá role středověkého zločince, který se snaží vydělat si na živobytí ve feudální společnosti a zároveň nepřijít o hlavu pod katovou sekerou. Je třeba zdůraznit, že hra je ve své podstatě parodií, a proto zde nenajdeme věrně zpracované středověké reálie. Naopak nechybí humor a četné odkazy na popkulturu.

Ve hře Rustler sledujeme dění shora, tedy z takzvané top down nebo izometrické perspektivy v závislosti na aktuálním nastavení kamery. Při ovládání hlavního hrdiny prozkoumáváme otevřený svět, plníme úkoly, které získáváme nejen od jiných zločinců, ale také od šlechty, obchodníků či zkorumpované stráže, a dopouštíme se nejrůznějších trestných činů. Patří mezi ně krádeže koní a peněz nebo přepady kupců na obchodních stezkách.

Často se dostáváme do bojů, přičemž využíváme jak zbraně na dálku, jako jsou luky a kuše, tak zbraně na blízko, například meče, sekery, kopí nebo dokonce vidle. Soubojový systém klade důraz především na hráčovu obratnost a rychlé reakce. Hra rovněž umožňuje jízdu na koni a ovládání několika vozidel, konkrétně povozů. Rustler nabízí režim jen pro jednoho hráče.

Co se týče grafického zpracování, tak modely postav i prostředí působí solidním dojmem a animacím nelze nic zásadního vytknout. Za zmínku stojí i samotná atmosféra této hry. Jedná se o poměrně brutální hru, která např. obsahuje animace zobrazující usekávání končetin, avšak vzhledem ke zvolené perspektivě není násilí příliš sugestivní.

Hru Rustler můžete získat zdarma na tomto odkazu.

Epic Games Store, Hry zdarma
Epic Games Store

