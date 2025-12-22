Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 5. ze 14 do úterních 17:00
Až do úterních 17:00 (23.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Paradise Killer. Jedná se o adventuru s několika různými konci, ve které se snažíme rozplést záhadu vražd na odlehlém ostrově. Vyřešení případu spočívá ve výsleších svědků, sbírání důkazů a propojování jednotlivých stop.
Hra vyšla v roce 2020 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Kaizen Game Works. Paradise Killer je detektivní adventura s otevřeným světem. Děj hry je zasazen na ostrov Paradise, který se nachází někde na pomezí reality a který se každých několik tisíciletí obnovuje. Jeho obyvatelé jsou uctívači mimozemšťanů a disponují jedinečnými parapsychickými schopnostmi, jež by jednoho dne mohly vzkřísit jejich padlá božstva. To s sebou nese určité důsledky. Tyto schopnosti přitahují pozornost démonů a každý takový incident zamořuje ostrov až do chvíle, kdy je díky zásahům zvláštní rady znovu obnoven a celý cyklus se opakuje.
Problém nastává ve dni, kdy má dojít k další regeneraci ostrova, protože členové Rady, která udržuje vše pod kontrolou, jsou zavražděni. K nalezení pachatele je proto povolána Lady Love Dies, která dosud žila v exilu. Tím začíná dobrodružství, v němž naše hrdinka vede vyšetřování, cestuje po surrealistických lokacích a hledá stopy i osoby, jejichž svědectví jí pomohou dopadnout viníka. Podezřelých je hned několik, a tak v závislosti na rozhodnutích, která učiníme, a závěrech, k nimž dospějeme, uvidíme na konci odlišné vyústění příběhu.
Paradise Killer je titul, který kombinuje adventurní hratelnost s prvky RPG, přičemž se pohybujeme otevřeným světem z pohledu první osoby. Objevování různorodých lokací nám přibližuje historii světa a zároveň umožňuje odemykat skryté oblasti prostřednictvím řešení hádanek. Především však musíme pátrat po důkazech. Za tímto účelem navštěvujeme místa činu, kde je značná šance, že narazíme na něco, co nám pomůže zúžit už tak poměrně široký okruh potenciálních pachatelů. Mezi nimi se nacházejí charismatické osobnosti, přičemž každá z nich má smysluplný motiv ke spáchání zločinu, což zjišťujeme během získávání jejich výpovědí. Zároveň máme vliv na to, jak se jednotlivé rozhovory budou vyvíjet.
V této nelehké situaci nám pomáhá osobní počítač a Starlight, což je elektronický asistent, který slouží k uspořádání důkazů, stop a svědectví s cílem připravit co nejlepší obžalovací linii. Háček spočívá v tom, že způsob, jakým budeme důkazy shromažďovat a vyhodnocovat, nás může dovést k odlišným závěrům, a tím pádem i k jinému obviněnému. Nabízí se tedy otázka, zda se nám podaří odhalit skutečného viníka a zachránit ostrov Paradise? Paradise Killer je hra, která spojuje atmosféru rajského ostrova s vizí vzdálené budoucnosti ztvárněné v kresleném stylu a využívá jak trojrozměrnou grafiku, tak i 2D zpracování dialogů.
Hru Paradise Killer si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
