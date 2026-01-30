Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her
Od 29.1. do 5.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Definitely Not Fried Chicken. Jedná se o skutečně bizarní ekonomickou strategickou hru, ve které provozujete jak legální, tak i nelegální podnikání. V Definitely Not Fried Chicken vytváříte vlastní drogovou továrnu, jejíž krytí tvoří firmy typu sítě fastfoodů, prádelny nebo noční kluby.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Dope Games. Provozování nelegálního byznysu má tu vlastnost, že je k němu obvykle potřeba krytí v podobě firmy, která nevzbuzuje podezření. Vývojáři ze studia Dope Games, tedy tvůrci výše zmíněné ekonomické strategie, si to dobře uvědomují, takže jejich hra vyžaduje, abyste současně dohlíželi na dvojí podnikání (legální a nelegální).
Definitely Not Fried Chicken hrajete z izometrického pohledu. Hlavní náplní hry je rozvoj podnikání souvisejícího s výrobou a obchodováním s drogami. Za tímto účelem budujete od základů efektivně fungující továrnu, jejímž „srdcem“ je výrobní a distribuční linka. Ta umožňuje nejen produkovat dobře známé návykové látky, ale také provádět výzkum jejich vylepšených verzí.
Postupem času rozšiřujete nelegální podnikání, k čemuž můžete potřebovat odkup sousedních pozemků. Je také nutné zajistit různá zabezpečení, aby bylo toto místo chráněno před závislými zákazníky. Druhou stranou mince je plně legálně fungující firma, která slouží jako krytí pro vaše špinavé kšefty. Abyste své činnosti zajistili fasádu, jež nevzbuzuje podezření, vytváříte síť fastfoodů servírujících kuře v různých podobách, prádelen nebo nočních klubů.
V obou případech musíte pamatovat na to, že bez zaměstnanců byste mohli na úspěch zapomenout. Je tedy třeba dbát na jejich spokojenost a zajistit jim přístup k toaletám či rekreačním prostorům, kde budou moci trávit volný čas. Neméně důležitá je nutnost postupného vylepšování jejich pracovních míst a vybavení.
Co se týče grafického zpracování hry, tak grafika v Definitely Not Fried Chicken je nízko polygonová. Jednotlivé prvky jsou složeny z malého počtu polygonů a mohou evokovat asociace s Minecraftem (což se týká zejména modelů postav).
Hru Definitely Not Fried Chicken můžete získat zdarma na tomto odkazu.
