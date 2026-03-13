CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává zdarma dvě hry

Pátek, 13 Březen 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky adventur a stříleček.
Od 12.3. do 19.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Cozy Grove a Isonzo.

Hra Cozy Grove vyšla v roce 2021 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Spry Fox. Ve hře v roli spirituálního skauta prozkoumáváme ostrov obývaný duchy a pomáháme jim řešit různé problémy.

V Cozy Grove sledujeme dění z ptačí perspektivy. Během hraní prozkoumáváme ostrov a postupně poznáváme duchy, kteří na něm žijí. V rozhovorech s nimi zjišťujeme, s jakými problémy se potýkají. Pokud jim chceme pomoci, plníme pro ně úkoly, které často vyžadují získání určitých předmětů. Ty můžeme koupit nebo vyrobit z různých surovin. Jakmile jsou starosti daného ducha vyřešeny, oblast, v níž žije, se promění. Prostředí získá barvy a v okolí začnou růst rostliny. Zároveň tak získáme nového přítele, který se s námi časem podělí o svůj jedinečný příběh.

Kromě plnění úkolů posouvajících příběh kupředu a řady vedlejších misí se můžeme věnovat také běžnějším činnostem, jako je rybaření, výroba dekorací nebo sbírání duchovních zvířat. Hra se vyznačuje ručně kresleným grafickým zpracováním.

Druhá hra Isonzo vyšla v roce 2022 a stojí za ní nizozemští herní vývojáři ze studia Blackmill Games. Isonzo je realistická střílečka z pohledu první osoby navržená pro multiplayerová klání, která nás přenáší do období první světové války. Hra už je třetím dílem ze série stříleček z první světové války. Předchozími tituly byly hry Verdun a Tannenberg.

Isonzo nás zavádí na italskou frontu první světové války, konkrétně do údolí stejnojmenné řeky, o kterou se v letech 1915 až 1917 odehrálo dvanáct bitev. Během hry se postavíme na jednu ze stran konfliktu a jako italští nebo rakousko-uherští vojáci se účastníme bojů o toto území.

V Isonzo sledujeme akci z perspektivy první osoby. Během hraní se účastníme střetů zahrnujících jak útoky na horská opevnění, z nichž mnohá se nacházejí ve velkých nadmořských výškách, tak i bojů v ulicích zničených měst. To, jaké zbraně použijeme a jaké možnosti budeme mít na bojišti, závisí na zvolené roli a vybavení. Můžeme bojovat v první linii a likvidovat nepřátele pomocí pistolí, pušek či bajonetů. Stejně tak se však můžeme zaměřit na specializovanější činnosti a ujmout se role odstřelovače, obsluhy minometu nebo ženisty sabotujícího nepřátelské operace. Rozmanitost specializací znamená, že klíčem k vítězství je spolupráce celého týmu.

Isonzo je hra určená výhradně pro multiplayer. Mezi dostupnými režimy vyniká především Offensive, což je nový režim, v němž podle zvolené strany konfliktu buď zaujímáme obranné pozice a odrážíme nepřátelské útoky, nebo naopak vedeme ofenzivu a útočíme na pozice, na nichž se nepřítel opevnil.

Grafické zpracování hry Isonzo je na vysoké úrovni. Největší předností titulu je však důraz na historické detaily. S téměř fotografickou přesností jsou zpracovány nejen zbraně a uniformy vojáků obou stran konfliktu, ale také bojiště inspirovaná skutečnými historickými místy.

Hru Cozy Grove můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Isonzo na tomto odkazu.

