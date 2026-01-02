Epic rozdává zdarma dvě hry
Od 1.1. do 8.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Total War: THREE KINGDOMS a Wildgate.
První hra Total War: THREE KINGDOMS vyšla v roce 2019 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Creative Assembly. Total War: Three Kingdoms je strategická hra, která kombinuje tahovou hratelnost s velkolepými bitvami probíhajícími v reálném čase, během nichž ovládáme mohutné armády. Tato hra je už dvanáctým hlavním dílem populární série Total War.
Děj hry Total War: Three Kingdoms se odehrává ve starověké Číně. Začátek kampaně je zasazen do roku 190 našeho letopočtu, tedy do období úpadku dynastie Chan, známého jako Éra tří království. V této době bylo území dnešní Číny rozdělené a zmítané vnitřními konflikty. Hráč se ujímá role jednoho z několika velitelů popsaných v epickém díle Příběhy o Třech královstvích a snaží se zemi sjednotit.
Total War: Three Kingdoms nabízí model hratelnosti známý z předchozích dílů série. Jedná se tedy o strategii, ve které je hratelnost rozdělena do dvou částí. První z nich je strategická mapa, na níž hrajeme v tahovém režimu, velíme celé frakci, přesouváme armády a spravujeme hospodářství. Zodpovídáme také za rozvoj měst, technologický postup a diplomatické vztahy.
Druhou část hry tvoří bitvy, které probíhají v reálném čase. Během nich ovládáme rozsáhlé armády, rozmisťujeme jednotky do formací, vydáváme rozkazy k útoku nebo ústupu a činíme různá taktická rozhodnutí. Musíme také správně využívat zbraně a speciální schopnosti jednotlivých jednotek a hrdinů a reagovat na kroky protivníka. Důležité je, že bitvy se neodehrávají pouze na otevřených pláních a zúčastněné síly nemusí být vždy vyrovnané. Hráč se účastní také obléhání a přepadů.
V tomto díle studio Creative Assembly obohatilo hru o několik nových prvků. Příkladem je systém Guanxi, díky němuž jsou hrdinové vystupující v kampani výraznější. Mají vlastní osobnost, motivace a cíle, stejně jako přátele a nepřátele. Zlepšen byl také způsob, jakým hra propojuje tahovou strategickou vrstvu s taktickými bitvami, protože rozhodnutí učiněná během střetů nyní mají větší dopad.
V Total War: Three Kingdoms lze hrát samostatně nebo s ostatními hráči. Základem hratelnosti je rozsáhlá příběhová kampaň, kterou je možné absolvovat také v kooperaci s dalším hráčem. K dispozici je rovněž možnost odehrávat jednotlivé bitvy, a to jak proti jinému hráči, tak proti protivníkovi ovládanému umělou inteligencí.
Total War: Three Kingdoms nabízí velmi atraktivní trojrozměrnou grafiku. Lokace jsou plné detailů, zejména skutečná a snadno rozpoznatelná místa, jako je například Velká čínská zeď nebo řeka Jang-c’-ťiang. Působivě vypadají také jednotlivé jednotky, a to jak jejich modely, tak animace. Dobře zpracované je dokonce i uživatelské rozhraní. V grafickém stylu lze rozpoznat výraznou inspiraci autentickými čínskými uměleckými díly. Atmosféru hry podtrhuje tematická hudební kulisa, která velmi dobře vystihuje ducha starověké Číny. Hra po vydání obdržela i podporu pro modifikace.
Druhá hra Wildgate vyšla v roce 2025 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Moonshot Games. Jedná se o multiplayerovou střílečku viděnou z pohledu první osoby, ve které se ujímáme rolí členů posádek kosmických lodí a svádíme intenzivní souboje s ostatními hráči v boji o kontrolu nad mocným Artefaktem. Hratelnost se odehrává v tzv. Reach, tedy procedurálně generované části vesmíru, která se s každou další hrou mění. Během hraní se vžíváme do role Hledačů (Prospectors), kteří se od sebe liší schopnostmi, výzbrojí i výstrojí používanou na bojišti.
Základním pilířem hry jsou napínavé střety v mezihvězdném prostoru, v nichž je hlavní sázkou ovládnutí mocného Artefaktu, jenž představuje nejcennější objekt v celém vesmíru. Naším hlavním cílem je jej získat a dopravit skrze takzvanou Divokou bránu, případně zlikvidovat všechny ostatní posádky, které sledují stejný cíl.
Během soubojů můžeme usednout za řízení vlastního plavidla nebo převzít kontrolu nad zbraněmi, které jsou na něm nainstalovány. Vedeme přesnou palbu a manévrujeme tak, abychom porazili nepřátele a zároveň udrželi svou loď v provozuschopném stavu.
Přestřelky se však mohou kdykoliv přesunout přímo na palubu, protože po oslabení nepřátelské lodi je možné provést její abordáž. V takové situaci nezbývá než se pustit do boje v roli ozbrojeného Hledače a pokusit se dorazit protivníky, pokud jsme v roli útočníků, nebo se za každou cenu bránit, pokud se ocitneme v defenzivě.
Kromě samotných soubojů je nutné se starat také o udržení lodi v chodu. Musíme dbát na zásoby ledu, doplňovat palivo a nabíjet munici. Je rovněž důležité mít na paměti, že hrozbu v oblasti Reach nepředstavují pouze ostatní Hledači, ale také místní podmínky v čele s kosmickými bouřemi či škůdci, kteří toto prostředí devastují. Wildgate je zaměřen výhradně na multiplayer, ve kterém se spojujeme do týmů a spolupracujeme se spojenci, přičemž se snažíme porazit ostatní týmy Hledačů.
Hru Total War: THREE KINGDOMS můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Wildgate na tomto odkazu.
