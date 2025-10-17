Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a hororových her
Od 16.10. do 23.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Samorost 3 a Amnesia: The Bunker.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra Samorost 3 vyšla v roce 2016 a stojí za ní české studio Amanita Design. Samorost 3 je humorná adventura, která představuje třetí díl série započaté roku 2003 bezplatnou hrou Samorost. Celou hru znovu vytvořilo české studio Amanita Design, které má na svém kontě mimo jiné i tituly Machinarium nebo Botanicula. Samorost 3 je zároveň první částí série, která vyšla nejen pro PC, ale také pro mobilní zařízení. Na rozdíl od svých předchůdkyň, které byly velmi krátkými a jednoduchými tituly, je nejnovější díl plnohodnotnou hrou nabízející několik hodin zábavy a profesionální zpracování po všech stránkách.
Hráči se znovu ujímají role stejného malého mimozemšťana, jenž byl hlavním hrdinou Samorostu a Samorostu 2. Postava, kterou ovládáme, komunikuje se světem pomocí kosmické trubky, která mu umožňuje navazovat dialog s různými bytostmi i s prvky prostředí. Hra je klasickou adventurou s rozhraním point and click, což znamená, že hlavní náplní je pečlivé prozkoumávání lokací a řešení různých logických hádanek.
Silnou stránkou Samorostu 3 je jeho audiovizuální zpracování. Studio Amanita Design už ve svých předchozích hrách dokázalo, že v něm pracují skuteční umělci, a jejich nejnovější dílo opět nezklamalo po estetické stránce. Všechny pohádkové lokace jsou vytvořeny s mimořádnou péčí a smyslem pro detail. Dalším lákadlem je chytlavá hudba, která skvěle podporuje atmosféru hry. Hudbu složil Tomáš Dvořák.
Druhá hra Amnesia: The Bunker vyšla v roce 2023 a stojí za ní švédské studio Frictional Games. Amnesia: The Bunker je čtvrtý díl série survival hororů z pohledu první osoby. Tentokrát vývojáři přinesli několik novinek, které výrazně zpestřují hratelnost a dávají hráči větší pocit svobody. Nově je například možné používat střelné zbraně nebo granáty.
Hlavním hrdinou Amnesie: The Bunker je francouzský voják Henri Clément, který se ocitá v bunkru z dob první světové války. Ten je zamořen menšími nestvůrami a především monstrem srovnatelným s vetřelcem z Alien: Isolation. Tvor reaguje dynamicky na hráčovy činy, takže často působí dojmem, že se nachází na více místech zároveň.
Úkolem hráče je přežít střetnutí s tímto tvorem. Hra je o to náročnější, že herní svět je částečně otevřený, čas plyne neúprosně a každé rozhodnutí může mít nečekané následky. Zmíněnou novinkou v sérii je střelná zbraň. Konkrétně revolver, který se hodí především v krizových situacích. Hráč si však nemůže dovolit střílet často, protože munice je velmi omezená.
Existují ale i jiné způsoby, jak se zbavit nepřátel. Větší skupiny slabších potvor lze odstranit pomocí granátů. Tedy pokud ovšem uznáme, že hluk výbuchu stojí za to riziko. Tvor, který se potuluje podzemím, totiž reaguje na každý zvuk a jen čeká, až hráč prozradí svou polohu. Zajímavé je, že zvuk lze vyvolat i méně nápadně. Například při používání baterky. Henri Clément totiž používá model s dynamem, který vydává hlasitý mechanický zvuk. Přesto se často ocitneme v situaci, kdy je baterka naším jediným zdrojem světla.
Při průzkumu prvoválečného bunkru hráč nachází různé suroviny, z nichž si může vyrábět užitečné předměty pomocí craftingu. Grafická stránka hry zůstává věrná stylu předchozích dílů série. Je temná, ponurá a silně atmosférická, dokonale podporující pocit bezmoci a strachu.
Hru Samorost 3 můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Amnesia: The Bunker na tomto odkazu.