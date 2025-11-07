Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče 3D logických her
Od 6.11. do 13.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Felix The Reaper. Jedná se o zábavnou logickou hru s prvky adventury. Hlavní hrdina hry Felix The Reaper opustil svou pozici na Ministerstvu smrti a vydal se pracovat do terénu jako Ponurý žnec duší (smrt) v naději, že se mu tak podaří setkat se s Betty The Maiden, která pracuje pro Ministerstvo života.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2019 a stojí za ní dánští herní vývojáři ze studia Kong Orange. Mezi své zdroje inspirace vývojáři uvádějí například umělecký směr Danse Macabreho, seriál Zóna soumraku a také díla Pietera Brueghela a Hieronyma Bosche.
Hlavním hrdinou hry je Felix, zaměstnanec Ministerstva smrti. Když se zamiluje do Betty The Maiden z Ministerstva života, rozhodne se opustit svou dosavadní kancelářskou kariéru a začne pracovat v terénu, přebírá tak úlohu smrťáka, který dohlíží na to, aby lidé umírali podle pokynů ministerstva. Pro Felixe je to jediná šance, jak se s Betty setkat, kvůli ní se dokonce naučil tančit, aby na ni udělal dojem.
Děj hry se odehrává na malých deskách rozdělených na čtvercová pole, zobrazovaných v izometrickém pohledu. Naším úkolem je zajistit smrt určených osob. Během hraní čas stojí, takže máme dostatek prostoru připravit vražedné pasti z předmětů rozmístěných po ploše. Situaci komplikuje skutečnost, že Felix se může pohybovat pouze po těch polích, na která dopadá stín. Dokáže však manipulovat s polohou slunce a tím otáčet směrem dopadající stíny o devadesát stupňů. Přitom si ale musíme dávat pozor, abychom se kvůli těmto změnám neocitli na osvětleném poli.
Když se nám podaří náš temný plán uskutečnit, čas se znovu rozběhne a naše past se uvede do pohybu. Tímto způsobem krok za krokem přibližujeme další oběti jejich osudu. Čeká nás více než dvacet úrovní hádanek. Každá z desek má navíc svou obtížnější variantu a sbíráním speciálních lebek odemykáme časové výzvy. Grafická stránka hry Felix The Reaper je laděna do barevného, kresleného stylu. Hlavní hrdina neustále tančí a jeho pohyby byly vytvořeny ve spolupráci s profesionálními tanečníky. Hudební doprovod tvoří skladby více než deseti nezávislých umělců, mezi nimiž lze během hraní libovolně přepínat.
Dále všichni hráči, kteří se přihlásí do hry Idle Champions of the Forgotten Realms prostřednictvím obchodu Epic Games Store a stihnou to do čtvrtka 13. 11. 2025 obdrží zdarma balíček Nixie's Renown Pack (v celkové hodnotě kolem 100 dolarů). Hra Idle Champions of the Forgotten Realms je založena na pravidlech Dungeons & Dragons a odehrává se ve světě Forgotten Realms.
Ve hře musíte dát dokupy vyváženou partu hrdinů, která se dokáže vypořádat s náporem monster. Během dobrodružné výpravy budete plnit rozličné úkoly, vylepšovat statistiky svých hrdinů, sbírat poklady, a získávat novou výzbroj a výstroj pro své hrdiny. Hra vyšla původně na mobilní zařízení a patří mezi tzv. clicker hry, které kombinují RPG a strategické prvky.
Hru Felix The Reaper můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Idle Champions of the Forgotten Realms na tomto odkazu.
