Epic rozdává zdarma tři hry, které potěší hráče akčních a strategických her
Od 13.11. do 20.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry ScourgeBringer, Songs of Silence a Zero Hour.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra ScourgeBringer vyšla v roce 2020 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Flying Oak Games. ScourgeBringer je klasická dvourozměrná plošinovka s prvky roguelike, inspirovaná mnohokrát oceňovanými tituly jako Dead Cells a Celeste. Příběh ve ScourgeBringer nás zavede na postapokalyptickou Zemi, kterou zpustošila a zničila tajemná bytost šířící jed, jenž ničí veškerý život. Hráči se ujímají role Kyhry, nejnebezpečnější bojovnice vašeho klanu, jež se vydává na cestu do území neznámého jejím lidem, aby našla odpovědi týkající se minulosti a možné budoucnosti lidstva.
Hra ve ScourgeBringer probíhá na dvourozměrných mapách a má podobu známou z nesčetných klasických plošinovek. Během hraní prozkoumáváme podzemní lokace složené částečně z náhodně generovaných úrovní, zaplněných pastmi a mnoha typy nepřátel. Kyhra disponuje řadou speciálních pohybů a útoků, které tvoří základ rychlého bojového systému zaměřeného na útok. Jednotlivé lokace jsou zakončeny souboji s mocnými bossy. V podzemí lze nalézt také různé druhy tajemství a památek zanechaných jinými odvážlivci z minulosti.
Hra nabízí oku příjemné vizuální zpracování ve stylu pixel artu, inspirovaného šestnáctibitovými hity žánru z devadesátých let. Skladatelem hudby ve ScourgeBringer je Joonas Turner, známý díky soundtrackům ke hrám Nuclear Throne, Downwell a Broforce.
Druhá hra Songs of Silence vyšla v roce 2024 a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia Chimera Entertainment GmbH. Je to hybrid tahové 4X strategie a RTS, rozšířený o prvky RPG a mechanismy převzaté z karetních her. Hra nás zavede do fantasy univerza rozervaného válkou mezi znepřátelenými světy světla a temnoty. Během hraní se přikláníme na jednu ze stran konfliktu a snažíme se ji dovést k vítězství dříve, než náš svět pohltí tzv. Ticho.
V Songs of Silence sledujeme dění z ptačí perspektivy. Na první pohled se hratelnost příliš neliší od schématu, na které jsme už dávno zvyklí z 4X strategických her. V průběhu hry objevujeme svět, shromažďujeme suroviny a rozšiřujeme města, stejně jako stavíme mocnou armádu a vedeme ji k vítězství nad silami nepřítele, postupně dobývajíc jeho území. Zvolená frakce ovlivňuje škálu možností, které máme během hry k dispozici, a určuje náš styl hraní. Zatímco silnou stránkou jedné může být magie, jiná může spoléhat na ocel a početnost vojsk.
Nicméně titul přináší řadu zajímavých řešení. Ačkoliv správa království probíhá v tahovém režimu, bitvy se odehrávají v reálném čase. Co je zajímavé, tak jsou natolik dynamické, že často trvají zhruba minutu. Střetů se účastní rozmanité jednotky. Od pěchoty, přes monstra, až po obléhací stroje. O vítězství rozhoduje jak úroveň naší armády, tak použitá taktika. Hra nám mimo jiné umožňuje využívat terén a organizovat přepady. Kromě toho podporujeme své jednotky speciálními kartami, které poskytují zvláštní schopnosti a útoky různé síly (od precizních až po takové, které srovnají se zemí celá města). Jejich správné používání může zvrátit průběh nejedné bitvy. Balíček rozšiřujeme v průběhu postupu hrou, přičemž další karty představují námi ovládané lokace a hrdiny pod naším velením.
Songs of Silence lze hrát sólo nebo v multiplayer režimu přes Internet. Hra nabízí rozsáhlou příběhovou kampaň a možnost svádět jednotlivé bitvy. Hra má barevnou a přehlednou grafiku v kreslené stylizaci. Hraní doprovází atmosférický soundtrack od Hitoshiho Sakimota, který má na kontě hudbu k hrám jako Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics či Valkyria Chronicles.
Třetí hra Zero Hour vyšla v roce 2024 a stojí za ní bangladéšští herní vývojáři ze studia M7 Production. Jedná se o taktickou střílečku z pohledu první osoby, která svým pojetím připomíná série SWAT či Rainbow Six. Hra byla vytvořena s ohledem na on-line multiplayer a klade důraz na realismus. Hráči se ujímají rolí členů bojových týmů. Zero Hour vyžaduje taktický přístup k plnění úkolů.
Hratelnost se výrazně liší podle toho, na které straně stojíme. Jeden tým tvoří protiteroristická jednotka, která útočí na komplex a snaží se osvobodit rukojmí (zajímavé je, že postava rukojmí má vlastní AI a může se pokusit o útěk, pokud není aktivně hlídána). Druhým týmem jsou teroristé stojící za únosem, jejichž úkolem je obrana.
Útočící tým začíná střetnutí u trojrozměrného taktického stolu, na kterém je zobrazena mapa lokace. Zde lze naplánovat postup pomocí tří barevných značek. Hráči na této straně mohou využívat speciální vybavení (např. štíty) a mohou se pokusit například vypnout v komplexu elektřinu. Naopak obránci využívají pasti a různé gadgety, aby posílili obranné pozice na mapě.
Každý zápas se skládá ze tří střetnutí (kol). Je také důležité poznamenat, že oba týmy disponují omezeným množstvím zdrojů, které musí vystačit na celé střetnutí. Jejich správné řízení má proto zásadní význam. V Zero Hour můžeme hrát výhradně s ostatními hráči. Základem hratelnosti je on-line multiplayer, v němž soupeříme s týmem jiných hráčů (5 proti 5). Hra nabízí atraktivní trojrozměrné grafické zpracování. Vývojáři vsadili na realismus, který je patrný jak v návrhu lokací, tak v modelech jednotlivých postav a jejich vybavení. Celek doplňuje věrohodné osvětlení a systém stínů.
Hru ScourgeBringer můžete získat zdarma na tomto odkazu, hru Songs of Silence na tomto odkazu a Zero Hour na tomto odkazu.
Epic Games Store