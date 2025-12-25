Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 8. ze 14 do pátečních 17:00
Až do pátečních 17:00 (26.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Disco Elysium - The Final Cut. Jedná se o izometrickou adventuru se silnými RPG prvky, která klade důraz na narativní složku. V Disco Elysium se ujímáme role policisty, jenž se ocitl na samém dně života a zabývá se případem, který mu může dát šanci znovu se postavit na nohy, ale stejně tak ho může zcela zničit.
Hra vyšla v roce 2019 a stojí za ní estonští herní vývojáři ze studia ZA/UM. Disco Elysium, původně známé pod názvem No Truce with the Furies, je neobvyklá izometrická RPG adventura s atmosférou policejní noir kriminálky, v níž je do popředí vysunuta bohatě rozvinutá vypravěčská vrstva a boj se objevuje jen výjimečně.
Děj se odehrává v ponurém fiktivním světě, kde se mísí známé kultury s technologickými a ideologickými prvky typickými pro první polovinu dvacátého století. Vžíváme se do role naprosto zdrceného policisty bez peněz, který se právě tak důkladně opil, že zapomněl, kým je a kde se vlastně nachází. Brzy je však nucen rychle vystřízlivět, protože musí vyřešit mimořádně obtížný případ lynče spáchaného v chudé čtvrti přímořského města Revachol. Vyšetřování mu může přinést šanci na vykoupení, ale také ho může definitivně stáhnout ke dnu a uvrhnout do propasti šílenství a závislosti. Naštěstí může hlavní hrdina počítat s podporou přiděleného partnera, poručíka Kima Kitsuragiho.
Disco Elysium se nevyhýbá obtížným tématům ani filozofickým úvahám, avšak vyvažuje je originálním stylem plným sarkasmu, grotesknosti a černého humoru. Svět sledujeme prostřednictvím statické kamery, kterou lze pouze přibližovat a oddalovat, přičemž v jejím středu se nachází hlavní herní postava. Hratelnost spočívá především v prozkoumávání lokací a interakcích s postavami a okolním prostředím. Tyto interakce jsou realizovány především textovou formou, někdy doplněnou animacemi doprovázejícími prováděné akce.
Podstatné je, že v Disco Elysium neexistuje tradičně pojatá bojová složka. Nebezpečné situace nastávají jen zřídka a jsou řešeny pomocí dialogového okna. Na základě zvolených možností hra provádí testy různých schopností postavy. Neexistuje zde časový tlak a hráč má dostatek prostoru si vše promyslet, než se rozhodne jednat. Přestože hrdinovi jen málokdy hrozí přímé fyzické nebezpečí, hráč musí sledovat jeho ukazatele zdraví a morálky, protože postava může zemřít například na infarkt, který může být vyvolán třeba vyvoláním traumatických vzpomínek nebo veřejným zostuzením. Tyto body lze zvyšovat rozvojem příslušných dovedností a obnovovat je pomocí užívaných léků.
Zmíněné dovednosti tvoří středobod herní mechaniky. Jsou rozděleny do čtyř skupin, a to mentální, například logika, sociální, například sugestivnost, motorické, například koordinace oka a ruky, a fyzické, například odolnost vůči bolesti. Celkem jde o dvacet čtyři schopností, jejichž testy, většinou skryté, rozhodují o tom, jaké informace hráč získá při zkoumání předmětů a rozhovorech s lidmi. Tyto informace se často mění ve vnitřní dialogy, kdy různé hlasy představující jednotlivé schopnosti vysílají hrdinovi protichůdné signály a vzájemně zpochybňují svou důvěryhodnost. K testům dochází také během průzkumu prostředí. Kolem hlavy postavy se občas objevují myšlenkové bubliny, které skrývají dodatečné informace založené na smyslových vjemech nebo úvahách hrdiny. To, jaké informace hráč získal a které dovednosti rozvinul, ovlivňuje způsob plnění úkolů, přičemž většinu z nich lze vyřešit několika různými metodami.
Rozvoj schopností protagonisty probíhá třemi způsoby. Prvním je klasické investování bodů dovedností získávaných se zvyšujícími se zkušenostmi, a to za plnění úkolů, chytré využívání znalostí postavy či odhalování tajemství. Druhý způsob spočívá v používání předmětů. Ve hře se nacházejí desítky kusů oblečení, z nichž každý poskytuje bonusy nebo postihy k určitým schopnostem. Samostatnou kapitolou jsou různé omamné látky, jejichž užití přináší dočasný bonus celé skupině dovedností, ale stojí hráče bod zdraví nebo morálky.
Poslední mechanismus rozvoje postavy je spojen s takzvaným Kabinetem myšlenek. Vedením rozhovorů a dalších interakcí se odemykají různé koncepty vycházející z chování hrdiny. Například při pronášení katastrofických myšlenek může začít uvažovat o tom, že je apokalyptickým policistou, zatímco zapojení do debat o umění může vést k úvahám o vstupu na Akademii výtvarných umění. Tyto koncepty si může protagonista osvojit tím, že stráví určitý čas jejich internalizací. Tímto způsobem získává nejen trvalé modifikátory schopností, ale také různé speciální bonusy, například nové dialogové možnosti.
Disco Elysium využívá izometrickou perspektivu a nabízí atraktivní grafické zpracování. Působivý vizuál pohání technologie označovaná autory jako paintshading. Díky ní vypadají pozadí i postavy jako pohybující se olejomalba.
Hru Disco Elysium - The Final Cut si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
