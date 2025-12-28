Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 11. ze 14 do pondělních 17:00
Až do pondělních 17:00 (29.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Skald: Against the Black Priory. Jedná se o oldschoolové RPG s tahovým soubojovým systémem, inspirované mytologií Cthulhu a osmibitovou klasikou pro počítače Commodore 64. Ve hře Skald Against the Black Priory přebíráme kontrolu nad šestičlennou skupinou hrdinů, která čelí hrůzám nepocházejícím z tohoto světa.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2024 a stojí za ní norští herní vývojáři ze studia High North Studios. Skald: Against the Black Priory je RPG inspirované jak díly H. P. Lovecrafta, tak i starými 8bitovými hrami. V průběhu hry se ujímáme postavy, která se postaví do čela družiny s cílem rozluštit záhadu Černého opatství a čelit hrozbám nepocházejícím z tohoto světa, které se v něm skrývají.
Ve hře Skald Against the Black Priory sledujeme dění z ptačí perspektivy ve dvou rozměrech. Dobrodružství začíná tvorbou postavy, při níž rozhodujeme mimo jiné o její třídě, statistikách a životním příběhu. Už od počátku je třeba mít na paměti, že na cestu se nevydáváme sami, protože se k nám může připojit dalších pět hrdinů, kteří se liší schopnostmi, preferovanou výzbrojí, osobností i vlastními cíli. S postupem ve hře rozvíjíme celou družinu, získáváme stále lepší vybavení a vyrábíme užitečné předměty, především jídlo a lektvary.
Při putování pustinami Freymarku a Vnějších ostrovů a při sestupu do podzemních komplexů, které se pod nimi rozprostírají, poznáváme obyvatele této země, plníme jimi zadávané úkoly a čelíme nepřátelům. Souboje probíhají v tahovém režimu a klíčem k úspěchu je správné využívání dovedností a silných stránek jednotlivých hrdinů, kteří v závislosti na svém povolání dokážou útočit na blízko i na dálku nebo sesílat různá kouzla.
Je přitom nutné sledovat fyzickou kondici postav, kterou reprezentují dva ukazatele. Zatímco body života lze snadno doplnit pomocí lektvarů či kouzel, ztráta bodů zranění vede k trvalým poraněním, jejichž vyléčení vyžaduje odpočinek. Ten je spojen buď s nutností zaplatit si nocleh v hostinci, nebo s rozbitím tábora na bezpečném místě.
V mnoha situacích rozhodují o našem úspěchu hody kostkami. Týká se to jak dialogů, během nichž často činíme rozhodnutí ovlivňující další průběh příběhu i jeho zakončení, tak i samotných soubojů. Pokud test dovednosti selže, mohou nás potkat nepříjemné následky. Jelikož se hrůzy, jimž hrdinové čelí, podepisují i na jejich psychice, neúspěšný test morálky může vyústit v záchvat paniky a odmítání plnit naše rozkazy.
Grafické zpracování hry Skald Against the Black Priory je laděno do retro pixelartového stylu a barevným ztvárněním inspirovaném tituly dostupnými na platformě Commodore 64. Ve hře je rovněž implementován volitelný CRT filtr, který umocňuje dojem, že hrajeme titul pocházející z osmdesátých nebo počátku devadesátých let dvacátého století.
Hru Skald Against the Black Priory si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
Epic Games Store