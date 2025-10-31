Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče hororových her
Od 30.10. do 6.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Bendy and the Ink Machine a Five Nights at Freddy's: Into the Pit.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra Bendy and the Ink Machine vyšla v roce 2017 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Joey Drew Studios. V Bendy and the Ink Machine se hráč ujímá role Henryho, bývalého zaměstnance animačního studia, který se po letech rozhodne navštívit své staré pracoviště poté, co obdrží pozvání od svého bývalého šéfa. Po příjezdu však zjistí, že majitel studia se začal zabývat okultismem a zároveň záhadně zmizel. Henrymu tak nezbývá nic jiného než se pokusit odhalit tajemství, která toto místo skrývá, a zároveň najít cestu ven. Jeho úsilí ale komplikuje Bendy, jedna z kreslených postaviček vytvořených pracovníky studia, která byla záhadným způsobem oživena a nyní Henryho loví.
Postupem času se hráč seznamuje s dalšími postavami, se kterými Henry v minulosti pracoval. Hra Bendy and the Ink Machine je ztvárněna z pohledu první osoby. Herní náplň stojí na prozkoumávání prostředí, ukrývání se před nepřáteli, kteří na hráče pořádají lov, a pokud to situace vyžaduje, i útěk před nimi. Důležitou roli hraje také řešení různých hádanek. Ať už logických, nebo těch založených na interakci s prostředím. Tyto úkoly obvykle spočívají ve sbírání potřebných předmětů a ovládání různých mechanismů.
V některých částech hry se Henry může dostat i k zbrani, kterou lze použít nejen k obraně proti nepřátelům, ale také k otevírání nových cest a oblastí. Hra běží na enginu Unity, přičemž její trojrozměrná grafika zaujme především originálním vizuálním stylem. Zpracování hry připomíná americké kreslené filmy z první poloviny 20. století.
Druhá hra Five Nights at Freddy's: Into the Pit vyšla v roce 2024 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Mega Cat Studios. Five Nights at Freddy’s: Into the Pit je spin-offem oblíbené hororové série Five Nights at Freddy’s, tentokrát zpracovaným jako point-and-click adventura v hororovém stylu. Na vývoji se podílelo nezávislé studio Mega Cat Studios, známé díky titulům jako Coffee Crisis, Bite the Bullet nebo WrestleQuest. Příběh hry Five Nights at Freddy’s: Into the Pit je adaptací povídky z prvního dílu knižní série Fazbear Frights. Hlavním hrdinou je Oswald, který vede poklidný, až nudný život. Vše se dramaticky změní, když se dostane do zchátralé pizzerie a rozhodne se využít bazén.
Oswald je tímto aktem přenesen do minulosti, kde se stává terčem děsivých animatroniků, dobře známých všem fanouškům série. Hráč se s ním vydává do pět nocí trvajícího boje o přežití, během něhož Oswald cestuje časem a snaží se zachránit nejen sebe, ale také svého otce a děti z minulosti. To, jak jeho mrazivý příběh skončí, závisí do značné míry na hráčových rozhodnutích. Děj Five Nights at Freddy’s: Into the Pit sledujeme z boční perspektivy. Během hraní prozkoumáváme ponurou pizzerii, řešíme různé hádanky a postupně odhalujeme tajemství tohoto zlověstného místa. Na každém kroku číhají nebezpeční animatronici, kteří ohrožují Oswalda, jeho přátele i rodinu.
Protože hlavní hrdina nedokáže s těmito stvořeními bojovat, musí se jim vyhýbat, ukrývat se, a když všechno ostatní selže, utéct. Grafické zpracování hry Five Nights at Freddy’s: Into the Pit využívá pixel artový styl, typický i pro ostatní tituly studia Mega Cat Studios.
Hru Bendy and the Ink Machine můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Five Nights at Freddy's: Into the Pit na tomto odkazu.
