Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si poslední hru

Středa, 31 Prosinec 2025 - 18:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Obchod s videohrami Epic Games Store ukončuje svoji sváteční akci, ve které jste mohli každý den získat zdarma nějaké hry. Nyní můžete získat poslední hru, která potěší všechny milovníky středověkých bitev.
Až do čtvrtečních 17:00 (1.1.2026) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Chivalry 2. Jedná se o onlinu hru, která umožňuje hráčům účastnit se středověkých bitev z pohledu první i třetí osoby. Jde o pokračování populární hry Chivalry: Medieval Warfare z roku 2012. Druhý díl se pyšní mnohem větším rozsahem bojů než původní Chivalry.

Hra Chivalry 2 vyšla v roce 2021 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Torn Banner Studios. Jedná se o multiplayerovou akci, která nabízí klání až pro 64 hráčů ve středověkých bitvách. Hráči jsou rozděleni do dvou frakcí (modro-zlatí Agatha Knighs a rudí Mason Order) a každá strana dostává k plnění konkrétní úkoly, jejichž splnění vyžaduje koordinovanou spolupráci se spolubojovníky.

Během hraní se např. zúčastníme obléhání pevností, plenění vesnic nebo bojů na polích a v lesích. Hra je zasazena do fiktivního světa inspirovaného hollywoodskými filmy a autoři se zaměřili především na efektní střety než na jejich realističnost. Novinkou oproti předchozímu dílu je možnost využití koní. Chivalry 2 nabízejí propracovaný bojový systém, který umožňuje přesně ovládat každý pohyb pomocí myši. Ve srovnání s prvním dílem byl výrazně vylepšen, díky čemuž poskytuje větší množství manévrů a je je snazší ho zvládnout. Mapy jsou zaplněny interaktivními objekty a na samotné hratelnosti se podílí i pokročilý fyzikální engine hry. To zajišťuje vysokou míru volnosti při akci. Můžeme například zapálit slepici a hodit ji po nepříteli nebo použít tělo poraženého protivníka jako projektil do katapultu.

Hra disponuje poměrně atraktivním trojrozměrným grafickým zpracováním, které bylo vytvořeno pomocí Unreal Engine 4. Oproti první části byla zvýšena velikost střetů i úroveň detailů a celý animační systém prošel důkladným přepracováním. Postavu lze ovládat z pohledu první i třetí osoby a hra nabízí širokou škálu chladných zbraní k boji. Nechybí tak meče, sekyry, halapartny, ale třeba i zbraně na dálku, jako jsou luky, kuše nebo třeba vrhací nože.

Chivalry 2 se na Epicu běžně prodává za 940 korun a může vás zabavit klidně i na desítky hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 82. Od hráčů pak metaskóre 5,7.

Hru Chivalry 2 můžete získat zdarma na tomto odkazu.

