Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 1. ze 14 do pátečních 17:00
Do pátečních 17:00 (19.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Jotunnslayer: Hordes of Hel. Jedná se o izometrickou akční RPG hru typu arena survival zasazenou do světa severské mytologie, za níž stojí autoři mimo jiné hry Vikings Wolves of Midgard. Ve hře Jotunnslayer Hordes of Hel se ujímáme role postavy, která aspiruje na titul zabijáka Jotunů a v arénách likviduje hordy nepřátel.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla letos na podzim a stojí za ní slovenští herní vývojáři ze studií Games Farm a ARTillery. Jotunnslayer Hordes of Hel je produkcí typu arena survival, což ji řadí po bok takových titulů, jako jsou Vampire Survivors nebo například Halls of Torment. Hra je výsledkem spolupráce slovenských studií Games Farm, známého mimo jiné díky hrám Shadows Awakening a Vikings Wolves of Midgard, a studia ARTillery, autorů hry Catie in MeowmeowLand.
Jotunnslayer Hordes of Hel nás přenese do Devíti světů severské mytologie. Během hraní se vžíváme do prokletých postav, které se rozhodnou čelit božským zkouškám. V sázce je mnoho, protože pokud z těchto testů vyjdou živé, budou prohlášeny za zabijáky Jotunů, tedy ledových obrů. Dobrodružství v Jotunnslayer Hordes of Hel začíná výběrem hrdiny nebo hrdinky, kteří se liší preferovanou zbraní, dostupnými schopnostmi i stylem boje. Hra nám dává k dispozici postavy zaměřené na boj zblízka, na likvidaci nepřátel na dálku i na používání magie.
Hratelnost je zobrazena v izometrickém pohledu a spočívá v boji proti hordám protivníků na rozlehlých arénách, po nichž se můžeme volně pohybovat. Právě pohyb je velmi důležitý, protože neustálý přesun patří mezi klíče k vítězství. Nepřátelé mají totiž drtivou početní převahu, a pokud chceme přežít, musíme se snažit nenechat se zahnat do kouta. Kromě toho je nutné neustále útočit, obratně kombinovat dostupné schopnosti a efektivně využívat prvky okolního prostředí.
Zábavu zpestřují příležitostné souboje s bossy. Kromě nich na nás čekají také úkoly spočívající v plnění konkrétních cílů nebo v překonávání dodatečných překážek. Přestože smrt na bojišti znamená nutnost začít celé tažení znovu, tak s postupem času postavu rozvíjíme a odemykáme božská požehnání, která nám poskytují různé výhody, schopnosti a vylepšení. Díky nim mohou být další pokusy průchodu hrou o něco snazší než ty předchozí.
Hru Jotunnslayer Hordes of Hel můžete získat zdarma na tomto odkazu.
