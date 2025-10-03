Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče survival her
Od 2.10. do 9.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Nightingale.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Jedná se o hru, která je od února 2024 v předběžném přístupu a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Inflexion Games. Po pádu sítě portálů, který spojoval magické světy, přeživší lidé (tedy hráči) bloudí mezi nimi a hledají svůj ztracený domov, jímž je město Nightingale. Procházené krajiny, ačkoliv se mohou zdát krásné, se hemží nepřátelsky naladěnými fantasy příšerami. Portály, které po sobě katastrofa zanechala, naděje na nalezení útočiště, mohou vést blíže k cíli, nebo právě naopak do hlubin děsivého labyrintu.
V Nightingale sledujeme akci z pohledu první nebo třetí osoby. Sami nebo společně s ostatními hráči prozkoumáváme pohádkové lokace v rozmanitých prostředích a zároveň si zajišťujeme prostředky nutné k přežití: stavíme úkryty, zakládáme farmy, vyrábíme zbraně (na blízko nebo na dálku, včetně těch, které byly inspirovány puškami na černý prach z 19. století) a nástroje. Pomáhají také magické schopnosti našich postav.
Na své cestě potkáváme také NPC postavy, které se nepřipojují k našemu boji ani hledání, ale poskytují informace nebo zadávají úkoly. Neustále musíme čelit smrtelnému nebezpečí ze strany pohádkových stvoření, která nejenže usilují o náš život, ale také ničí námi postavené budovy. Existuje však možnost navázat s některými z nich mírové vztahy, například jejich ochočením pomocí dárku. Otevřený svět hry Nightingale můžete procházet buď sólo nebo v kooperaci s ostatními hráči. Hra Nightingale se na Epicu v předběžném přístupu běžně prodává za 640 korun.
Hru Nightingale můžete získat zdarma na tomto odkazu.
Dále máte možnost si vyzvednout na tomto odkazu balíček s různými předměty do free-to-play hry Firestone Online Idle RPG v hodnotě 100 dolarů.
Epic Games Store