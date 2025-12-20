CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 3. ze 14 do nedělních 17:00

Sobota, 20 Prosinec 2025 - 17:45 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Epic Games Store pokračuje ve své nadílce her zdarma. Tentokrát potěší hráče stealth akčních her viděných z první osoby.
Do nedělních 17:00 (21.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Blood West. Ve hře Blood West se jako přízračný desperát vypořádáváme s démony v opuštěné hornické osadě, a to buď masakrováním nepřátel v dynamických soubojích, nebo jejich tichou likvidací.

Hra Blood West vyšla v roce 2023 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Hyperstrange. Blood West je stealth akce z pohledu první osoby pojatá v duchu survival hororu s westernovou atmosférou. Jde o další projekt nezávislého varšavského studia Hyperstrange, které má na kontě takové hry jako Elderborn nebo Postal: Brain Damaged.

V Blood West se ujímáme role mrtvého pistolníka, jemuž není dopřáno věčného odpočinku. Místo nebe nebo pekla na něj čeká prokleté hornické městečko ovládané démony a prastarou hrůzou. V tomto místě není možné spoléhat na víru ani na modlitby za mrtvé. Jedině brokovnice po boku dodává alespoň trochu naděje a možná umožní hrdinovi tuto posmrtnou pouť ukončit.

Přestože kombinace akční hry viděné z první osoby a hord bytostí přímo z pekla může připomínat sérii Doom, tak Blood West se vydává poněkud jiným směrem. Namísto neuvěřitelné akrobacie a zběsilé akce nabízí dílo studia Hyperstrange pomalejší, metodičtější a částečně survivalovou hratelnost. Ano, nechybějí zde dynamické souboje s démonickými nepřáteli, hra nás však rozhodně neodrazuje od jejich tiché eliminace.

Důležitou roli zde hraje průzkum prostředí a hledání zdrojů, jako je například munice. Zároveň s postupem hrou rozvíjíme vlastnosti hlavního hrdiny, což usnadňuje střety se skupinami stále silnějších protivníků. Graficky je Blood West hrou v retro stylu, využívá hranatou grafiku typu low poly a záměrně nízké rozlišení. Hru Blood West dohrajete přibližně za 13 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 540 korun. Na metacritic získala od odborných recenzentů metaskóre 80 a od hráčů souhrnné hodnocení 7,4.

Blood West můžete získat zdarma na tomto odkazu.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

