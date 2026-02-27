Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče akčních a logických her
Od 26.2. do 5.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Boxes: Lost Fragments a My Night Job.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra Boxes: Lost Fragments vyšla v roce 2024 a stojí za ní bulharští herní vývojáři ze studia Big Loop Studios. Jedná se o logickou hru spojující prvky z únikových her s trojrozměrnými hádankami v podobě mechanických skříní. V roli legendárního zloděje přijímáme zakázku ve velkém a přepychovém sídle plném hádanek v podobě truhel s tajemným účelem, v nichž se mechanické prvky prolínají s magickými. Během své zlodějské práce si uvědomíme, že toto místo skrývá něco víc než je na první pohled zřejmé a že nad situací nemáme plnou kontrolu. Řešení hlavolamů se může ukázat jako nezbytné k získání odpovědí i k úniku z rezidence.
Boxes: Lost Fragments se svými hádankami se řadí mezi tzv. únikové hry, tedy zábavu spočívající v nalezení způsobu, jak se dostat z místnosti či série pokojů. Abychom postoupili dál, musíme najít předměty umožňující interakci s překážkami, na které narazíme, přičemž tyto předměty bývají často ukryté za dalšími hádankami. V tomto případě jde o skříně, které jsou s postupem hrou stále složitější.
Po místnosti, z níž se snažíme uniknout, se lze pohybovat směrem k interaktivním prvkům. Po přesunu ke konkrétní skříni můžeme kolem ní otáčet kamerou a přibližovat jednotlivé části. Tyto části lze posouvat, otáčet, otevírat a podobně. Často je také nutné najít chybějící ozubené kolečko v menší hádance, abychom mohli vyřešit další úkol.
Hra My Night Job vyšla v roce 2016 a stojí za ní brazilští herní vývojáři ze studia Webcore Games. Hratelnost My Night Job je zaměřena především na boj. Hra umožňuje využít více než šedesát různých druhů zbraní a ničit nepřátele prakticky pomocí téměř jakéhokoli kusu vybavení interiéru. Pokud by to nestačilo, nic nebrání tomu vypořádat se s protivníky holýma rukama.
Důležitým prvkem ovlivňujícím zážitek je skutečnost, že s postupem času nepřátelé, kterých je celkem jedenáct typů, postupně sílí, takže hra neustále představuje výzvu. Tvůrci navíc využili systém achievementů jako další herní prvek. S každým získaným achievementem získává hrdina nové schopnosti, které dále zpestřují hratelnost.
Akce je zobrazena z boční perspektivy, jak se na dvourozměrnou arkádovou hru sluší. Během misí se pohybujeme po různých patrech opuštěné rezidence, zachraňujeme rukojmí a hledáme dodatečné vybavení. Zároveň musíme dbát na to, aby monstra budovu příliš neponičila, jinak se konstrukce může zřítit a pohřbít našeho hrdinu. My Night Job nabízí oldschoolové grafické zpracování v humorném stylu. Hra je propojena s globálním žebříčkem, takže si lze snadno porovnat své výsledky s ostatními hráči.
Hru Boxes: Lost Fragments můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru My Night Job na tomto odkazu.
