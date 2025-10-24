Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur
Od 23.10. do 30.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Fear the Spotlight. Jedná se o survival hororovou adventuru, inspirovanou dnes už klasickými tituly z devadesátých let dvacátého století. Ve hře procházíme potemnělou školou a snažíme se najít kamarádku hlavní hrdinky, přičemž se musíme vyhnout dopadení monstrem, které má místo hlavy reflektor.
Hra vyšla v roce 2024 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Cozy Game Pals. Během let prošel žánr survival hororových adventur výraznou proměnou. Přesto stále existuje mnoho hráčů, kteří s nostalgií vzpomínají na devadesátá léta, na klasické filmové horory té doby a na éru prvního PlayStationu, kdy tento typ her zažíval svůj největší rozkvět. Fear the Spotlight je titul vytvořený nezávislým studiem Cozy Game Pals, který se k těmto vzpomínkám vědomě vrací. V průběhu hry sledujeme dění z perspektivy třetí osoby.
Při prozkoumávání školních chodeb a místností musíme být neustále ve střehu. Budovu ovládl tvor se zářícím reflektorem místo hlavy, který nám je neustále v patách. Abychom se vyhnuli odhalení, je nutné pohybovat se tiše za jeho zády a vyhýbat se světlu, které vyzařuje, abychom na sebe nepřitáhli jeho pozornost. Pokud si nás všimne, nezbývá nám nic jiného než utéct.
Důležitou úlohu zde hrají také různé hádanky. Jejich řešení nám umožňuje posouvat příběh kupředu a získávat přístup do dalších částí školy. Ve Fear the Spotlight se ujímáme role Vivian, která se společně se vzpurnou Amy rozhodne uspořádat spiritistickou seanci ve škole Sunnyside High. Zpočátku nevinná zábava se však mění v děsivou noční můru, když Amy beze stopy zmizí a celá škola se promění ve smrtící past.
Vivian ve snaze najít svou přítelkyni postupně odhaluje temné tajemství tohoto místa, jehož kořeny sahají k tragédii, která se zde odehrála před mnoha desetiletími. Grafické zpracování hry Fear the Spotlight je laděno v retro stylu, který evokuje atmosféru titulů z éry prvního PlayStationu. Hra se na Epicu běžně prodává za 430 korun a dohrajete jí přibližně za čtyři a půl hodiny. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů metaskóre 74. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 8,2.
