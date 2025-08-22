Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů
Od 21.8. do 28.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Kamaeru: A Frog Refuge a Strange Horticulture.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra Kamaeru: A Frog Refuge vyšla v roce 2024 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Humble Reeds. Ve hře se zabýváme revitalizací mokřadů a vytváříme tak útočiště pro stovky žab. Kopeme rybníčky, pěstujeme rostliny, umisťujeme nábytek, krmíme své obojživelníky a zachycujeme je na fotografiích.
Během hry se ujímáme role postavy, která se svým starým přítelem a s pomocí dalších NPC usiluje o obnovu mokřadů a jejich přeměnu zpět na domov pro stovky žab. Úkol to není jednoduchý, protože zahrnuje nutnost kopání rybníčků i sázení různých druhů rostlin, o které se pak musíme starat a sklízet jejich plody.
Naše činnost způsobuje, že se na mokřadech postupně objevují další a další žáby. K objevení jich tu čeká přes 500. Samozřejmě každé takto získané stvoření vyžaduje péči, především krmení. Kromě toho je zde zakomponována i chovatelská minihra, která umožňuje odemykat vzácné barevné varianty žab. Své obojživelníky si navíc můžeme zvěčňovat na fotografiích, které se následně ukládají do databáze známé pod názvem frogedex.
Druhá hra Strange Horticulture vyšla v roce 2022 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Bad Viking. Děj hry se odehrává v Undermere, fiktivním viktoriánském anglickém městečku obklopeném lesem, v němž přebývají čarodějnice. Květinářství, které hrdinka zdědila, také není obyčejným místem. Najdeme tam rostliny s těmi nejrozmanitějšími vlastnostmi: od odhalování skrytých věcí, přes usnadňování spánku, až po smrtelné jedy. Není tedy divu, že obchod navštěvuje řada místních obyvatel hledajících pomoc při více či méně pochybných záležitostech. A tak se hrdinka chtě nechtě stává součástí událostí, které by se majiteli „normálního“ květinářství vyhnuly. Například záhadných vražd či tajemných kultů.
Hratelnost ve Strange Horticulture je rozdělena na jednotlivé dny týdne, během nichž obsluhujeme zákazníky v našem obchůdku a nasloucháme jejich příběhům, staráme se o rostliny nebo vyrážíme na krátké výpravy do okolí. A pokud máme zrovna náladu, můžeme si pohladit kočku. To vše probíhá formou textového dobrodružství s point-and-click rozhraním.
Na první pohled jednoduchou hratelnost komplikují různé faktory. Naším hlavním úkolem je identifikace rostlin, které se k nám dostávají. Náš atlas obsahuje pouze stručný popis doplněný nákresem listu nebo květu, a je jen na nás, zda správně rozluštíme všechny nápovědy a předáme zákazníkovi správný exemplář. Správná identifikace nám zajistí odměny v podobě nových rostlin nebo dalších zápisků v atlasu. Rostlinám můžeme také připevňovat štítky, abychom si práci do budoucna usnadnili. Někdy se můžeme rozhodnout, zda zákazníkovi poskytneme rostlinu s účinkem, o který žádá, nebo zcela opačný exemplář, čímž děj nasměrujeme jiným směrem. Je třeba zdůraznit, že ekonomický faktor zde nehraje žádnou roli. Naše rozhodnutí nejsou nijak omezována rozpočtem.
Nejen obchodem je člověk živ, a tak když hrdinku přepadne chuť na dobrodružství, můžeme přejít na mapu rozdělenou na čtvercovou síť a vydat se prozkoumat nějaké slibné místo. Vodítka k tomu, kam stojí za to vyrazit, získáváme v dopisech (často ve formě hádanek) nebo je vyposloucháme z rozhovorů se zákazníky. Takto postupně odhalujeme stále víc a víc o podivných jevech, které se v okolí odehrávají.
Nakonec každé naše rozhodnutí přináší důsledky pro obyvatele Undermere a může nás dovést k jednomu z mnoha zakončení Strange Horticulture. Naštěstí hra neobsahuje žádný časový limit. Strange Horticulture sází na jednoduchou, ale stylovou ručně kreslenou vizuální stránku. Nenajdeme zde mnoho okázalých scén, zato nás čeká spousta textu a originálních ilustrací těch nejpodivnějších rostlin.
Hru Kamaeru: A Frog Refuge můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Strange Horticulture na tomto odkazu.
Epic games Store