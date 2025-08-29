Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a závodních her
Od 28.8. do 4.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Machinarium a Make Way.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra Machinarium vyšla v roce 2009 a stojí za ní české studio Amanita Design. Svět hry Machinarium je velmi zvláštním místem, kde je všechno vyrobeno z kovu. Nenajdeme zde rostliny, zvířata ani lidi. Jejich úlohu totiž zastávají různí roboti. Jedním z nich je samozřejmě i hlavní hrdina, který byl nespravedlivě vyhnán na skládku. V okamžiku, kdy se s ním seznamujeme, se vrací do města, kde narazí na členy spolku Black Cap Brotherhood. Ukáže se, že plánují atentát na radnici, sídlící v hlavní věži. Náš hlavní hrdina hry se rozhodne tomu zabránit a navíc musí zachránit svou přítelkyni.
Machinarium nepatří mezi dlouhé hry. Její dokončení trvá zhruba sedm hodin. Na poměry adventury je však hratelnost poměrně dynamická. Nechybí zde zbytečné prodlevy ani přehnaně složité hádanky. Abychom mohli určitý předmět použít nebo sebrat, musí se nacházet v dosahu paží našeho malého robota. Všechny akce, dokonce i ty nejjednodušší, jsou ztvárněny prostřednictvím unikátních animací připravených speciálně pro daný objekt.
Silnou stránkou Machinarium je bezpochyby audiovizuální zpracování. Všechny lokace, které během hry navštívíme, jsou zobrazeny ručně kreslenou grafikou inspirovanou industriální architekturou, starými zrezivělými stroji a sci-fi literaturou. Ve hře nepadne ani jediné slovo. Příběh je vyprávěn pomocí animací postav, obrazů a jednoduchých symbolů. O hudbu se postaral častý spolupracovník studia Amanita Design, Tomáš Dvořák známý pod přezdívkou Floex. Machinarium získala na metacritic od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 85 a od hráčů uživatelské skóre 8,5.
Druhou hrou zdarma jsou arkádové závody Make Way od britských herních vývojářů ze studia Ice Beam. Hra nám umožňuje vytvářet vlastní tratě, na kterých pak bojujeme o vítězství. Trasu si vytyčujeme zcela podle sebe, rozhodujeme o rozmístění zatáček a také umisťujeme různé překážky a další prvky zpestřující samotnou jízdu. Poté už nám nezbývá nic jiného než usednout za volant jednoho z vozidel, postavit se na startovní čáru a pustit se do bláznivého závodění.
K vítězství nestačí jen znalost tratě a zvládnutí arkádového modelu řízení, ale také využívání powerupů, díky nimž můžeme útočit na soupeře (například pomocí mazlavých děl nebo Teslových cívek). Je však nutné mít se na pozoru, protože i my sami se můžeme stát obětí útoků protivníků. Po skončení závodu můžeme trať dále rozšířit a následně pokračovat v soutěžení.
S postupem hry odemykáme nové prvky a překážky, které lze na trati umístit, stejně jako nová vozidla, jež můžeme ovládat během závodů. Make Way lze hrát jak sám v single player módu, tak i v multiplayeru. Hra nabízí zábavu až pro šest hráčů, a to buď přes internet, nebo lokálně. Make Way získala na metacritic od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 83 a od hráčů uživatelské skóre 7,4.
Hru Machinarium můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Make Way na tomto odkazu.
