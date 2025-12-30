Epic rozdává zdarma čtyři hry
Až do středečních 17:00 (31.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma kolekci her Trine Classic Collection, která obsahuje čtyři hry: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power a Trine 4: Definitive Edition.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Za touto čtveřicí her stojí finští herní vývojáři ze studia Frozenbyte. První díl nás přenese do fantasy světa plného hradů a podivuhodných strojů. K dispozici dostáváme trojici hrdinů: mága, zlodějku a bojovníka, kteří musí zachránit království ohrožené hordami nemrtvých s využitím síly tajemného nástroje zvaného Trine.
Tato hra studia Frozenbyte je jakýmsi pokusem o oživení starých plošinovek, zároveň však přináší velké množství originálních inovací. Vžíváme se do jedné ze tří postav a postupujeme jednotlivými úrovněmi, přičemž se pohybujeme především doleva a doprava podobně jako ve starých plošinovkách. Na své cestě narazíme na mnoho nebezpečných nepřátel a také na množství pastí, puzzlů, a objektů blokujících další postup.
Každá z dostupných postav má jedinečné schopnosti. Mág dokáže pomocí magie vytvářet předměty, které mu pomáhají při řešení logických hádanek a při překonávání propastí nebo překážek. Zlodějka je mimořádně obratná a přesná, takže snadno zaskočí nepřátele, kteří si neuvědomují hrozící nebezpečí. Bojovník naopak disponuje obrovskou silou a šíří zkázu všude tam, kde se objeví.
Důležitým prvkem hratelnosti je plně interaktivní fyzikální engine. Díky němu můžeme vytvářet a využívat různé předměty, které se hodí nejen k řešení připravených puzzlů a hádanek, ale také k porážení nebezpečných protivníků. Toto řešení výrazně obohacuje hratelnost a způsobuje, že kromě samotného skákání a boje hra vyžaduje i trochu přemýšlení.
Vizuální stránka hry se jistě zalíbí milovníkům výrazně barevných lokací a silně pohádkové atmosféry. Autoři vytvořili velmi příjemná a rozmanitá pozadí plná detailů a sytých barev. Barevné ladění jednotlivých levelů se často výrazně mění. Ve hře můžeme vidět také pěkně animované postavy našich hrdinů a celé zástupy děsivých nepřátel.
Ve druhém díle máme k dispozici znovu trojici hrdinů: mága Amadea, zlodějku Zoyu a bojovníka Pontia. Každá z postav disponuje vlastními jedinečnými schopnostmi, jejichž využití je nezbytné pro úspěšné dokončení dobrodružství. Některé z nich se objevily již v předchozím díle, ale nechybí ani nové. Bojovník je specialistou na boj zblízka, uděluje vysoké poškození a dokáže blokovat nepřátelské útoky štítem. Zlodějka naopak upřednostňuje luk a je nejhbitější z postav, navíc se dokáže pohybovat vzduchem pomocí lana s hákem. Mág disponuje schopností materializovat a posouvat předměty, je však ze všech tří nejslabší. Po většinu hry se můžeme mezi hrdiny libovolně přepínat.
Novinkou oproti předchozímu dílu je zavedení možnosti hraní po síti. Zatímco v prvním díle bylo možné hrát pouze na jednom počítači, tak ve druhém díle se mohou další hráči připojit přes internetu. K již rozehrané hře se mohou kdykoliv připojit až dva další hráči.
Přestože se v Trine 2 hratelnost odehrává ve dvou rozměrech, tvůrci se rozhodli pro plně trojrozměrnou grafiku. Všechny postavy jsou nádherně animované a navštěvované lokace jsou velmi rozmanité a doslova překypují detaily. Celkové vizuální zpracování je laděno do světlých barev a má pohádkovou atmosféru. Tvůrci připravili řadu nových prostředí a animace hrdinů prošly odpovídající modernizací.
Třetí díl nás znovu přenese do pohádkové fantasy říše. Kampaň vypráví další osudy trojice hrdinů známých z předchozích dvou dílů série, tedy mága Amadea, zlodějky Zoyi a rytíře Pontia. Každý z nich má odlišné vlastnosti a schopnosti a během dobrodružství je nutné se mezi postavami pravidelně přepínat. Grafika je zpracována v plném 3D. Během hraní musíme překonávat překážky, vyhýbat se pastím a bojovat s nepřáteli. Neustále jsme také nuceni řešit logické hádanky.
A konečně čtvrtý díl série. Příběh vyprávěný ve hře Trine 4 The Nightmare Prince se točí kolem mladého prince. Prince Seliuse sužovaly noční můry a jeho magická síla způsobila, že monstra, která se v nich objevovala, pronikla do skutečného světa, kde páchají obrovskou zkázu. Aby toho nebylo málo, princ za záhadných okolností beze stopy zmizel. Úkol vypořádat se s tímto problémem spočívá na bedrech trojice dobře známých hrdinů, tedy mága Amadea, zlodějky Zoyi a rytíře Pontia.
Čekají na vás zříceniny hradů, strašidelné hrobky, husté lesy a další pohádkové lokace, kterými během hraní procházíme. Tyto lokace jsou plné pastí a terénních překážek. Kromě toho čas od času narazíme na nepřátele, které je nutné zlikvidovat, včetně obřích bossů, a také řešíme environmentální hádanky založené na využívání konkrétních živlů. S postupem hrou získávají naši hrdinové nové schopnosti, což jim umožňuje řešit stále složitější problémy.
Kolekci her Trine si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
Epic Games Store