Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a RPG her

Od 22.6. do 29.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout lovecký simulátor theHunter: Call of the Wild a Dungeons & Dragons strategickou RPG hru Idle Champions of the Forgotten Realms.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hru theHunter: Call of the Wild vyvinuli herní vývojáři ze švédského studia Expansive Worlds a vydali ji v roce 2017. Toto studio se zaměřuje na vývoj loveckých simulátoru a má na svém kontě tři hry ze série Hunter. Jejich prvotina Hunter vyšla v roce 2009 a jednalo se o klasický lovecký simulátor, kdy v divočině lovíte zvířata pomocí různých zbraní. Druhou hrou byl The Hunter: Primal, který vyšel v roce 2015 a v této hře jste se stali lovcem různých dinosaurů. Ve třetí hře s podtitulem Call of the Wild, kterou nyní Epic nabízí zdarma se znovu vracíte do současnosti.

Ve hře se tedy vtělíte do role lovce, který za každé ulovené zvíře získává peníze a zkušenosti. Díky tomu si můžete odemykat nové schopnosti a kupovat si lepší vybavení. Čeká vás překrásná příroda a ucházející grafické zpracování, takže tuto hru můžete i pojat jako walking simulátor, kdy můžete jenom procházet divočinou a kochat se okolním prostředím.

Čeká vás otevřený svět s rozmanitými typy prostředí, dynamicky se měnící počasí a střídání denního a nočního cyklu. Pokud budete chtít ulovit nějaké zvíře, tak budete muset postupovat opatrně, abyste ho nevyplašili. Musíte si dávat pozor na to, jak moc velký hluk vydáváte a nezapomínat, že po směru větru vás dokáží zvířata vycítit. Hrát tuto hru můžete buď v režimu pro jednoho hráče nebo jako kooperaci až v 8 hráčích.

Hra theHunter: Call of the Wild si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů celkové metascore 64 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 6,5.

Druhou hrou, kterou Epic označuje jako hra zdarma je free to play titul Idle Champions of the Forgotten Realms. Hra vyšla na PC platformu v roce 2020 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Codename Entertainment Inc. Je založena na pravidlech Dungeons & Dragons a odehrává se ve světě Forgotten Realms. Ve hře musíte dát dokupy vyváženou partu hrdinů, která se dokáže vypořádat s náporem monster. Během dobrodružné výpravy budete plnit rozličné úkoly, vylepšovat statistiky svých hrdinů, sbírat poklady, a získávat novou výzbroj a výstroj pro své hrdiny.

Hra vyšla původně na mobilní zařízení a patří mezi tzv. clicker hry, které kombinují RPG a strategické prvky. Všichni hráči, kteří se přihlásí do hry Idle Champions of the Forgotten Realms prostřednictvím obchodu Epic Games Store a stihnou to do čtvrtka 29. 6. 2023 obdrží zdarma balíček Wulfgar's Legends of Renown Pack.

Idle Champions of the Forgotten Realms si vysloužil na metacritic od hráčů souhrnné hodnocení 5,2.

Hru theHunter: Call of the Wild můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Idle Champions of the Forgotten Realms na tomto odkazu.