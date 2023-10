EU dala Zuckerbergovi a Muskovi 24 hodin, aby zastavili dezinformace

Stojí za tím eurokomisař pro vnitřní trh Thiery Breton, který na počátku tohoto týdne vyzval osobně majitele sociálních sítí X (Elona Muska) i Facebook a Instagram (Marka Zuckerberga), aby výrazně zakročili proti dezinformacím. Původně jim byl stanoven limit 24 hodin na jejich reakci.

Sám Breton ale zaslal třeba Zuckerbergovi dopis, kde ocenil zlepšení moderování obsahu, který spadá pod společnost Meta Platforms. Doslova pak Breton v dopise napsal: „Za prvé, po teroristických útocích, které provedl Hamás proti Izraeli, jsme svědky nárůstu nelegálního obsahu a dezinformací šířených v EU prostřednictvím určitých platforem. Chtěl bych vás požádat, abyste byli velmi ostražití, abyste zajistili přísné dodržování pravidel DSA o podmínkách služby, o požadavku včasného, ​​pečlivého a objektivního jednání po oznámeních o nezákonném obsahu v EU a o potřebě přiměřených a účinných zmírnění opatření. Naléhavě vás zvu, abyste zajistili, že vaše systémy jsou účinné."

Zdroj: Shutterstock

DSA je zkratkou pro zákon o digitálních službách, který byl schválen v roce 2022 a zjednodušeně nařizuje platformám, které působí na území Evropské unie aktivně hlídat škodlivý obsah. Tresty, které za to Evropská unie může uložit jsou velice motivující – například šest procent z celkových příjmů společnosti, která tento zákon porušila.

Do celé problematiky samozřejmě vstupuje i umělá inteligence, která může v podobě deepfake obrázků manipulovat s obsahem právě na těchto sociálních sítích. Je pak celkem logické, že je náročné co nejrychleji odhalit případné dezinformace. Většinou se totiž podaří dezinformační příspěvky odhalit až zpětně poté, co se v mnoha případech stanou virálními.