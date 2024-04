EU se domnívá, že TikTok způsobuje závislost. Zahajuje vyšetřování

TikTok Lite, nedávno spuštěný ve Francii a Španělsku, se vyznačuje designem, který odměňuje uživatele body za sledování a lajkování videí. Tyto body lze směnit za různé odměny, což může podle Evropské komise vést k podněcování návykového chování. Komise v současné době nepotvrdila žádné porušení DSA, ale uvažuje o dočasných opatřeních, která by donutila mateřskou společnost ByteDance pozastavit TikTok Lite v EU během vyšetřování.

Pokud by se potvrdilo porušení, mohla by společnost ByteDance čelit vysokým sankcím, až do výše jednoho procenta svého ročního příjmu, a dalším pravidelným sankcím. Komise zatím neodhalila, zda hodlá tyto pokuty udělit.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh EU, veřejně vyjádřil obavy ohledně TikTok Lite a jeho potenciálního negativního dopadu na mladé uživatele, přičemž naznačil, že Komise učiní veškeré kroky k ochraně dětí.

Zdroj: Shutterstock

Společnost ByteDance zatím nereagovala na vyšetřování ani na možný zákaz TikTok Lite v EU. Tato situace navazuje na předchozí vyšetřování zaměřené na návykové algoritmy, ověřování věku, soukromí a transparentnost reklam.

Návrh zákona je schválen: V USA se TikTok možná zakáže natvrdo

Zatímco se EU zabývá TikTokem, v USA se stále diskutuje o možném zákazu této aplikace. Americká Sněmovna reprezentantů začlenila revidovaný návrh zákona do balíčku zahraniční pomoci, který by ByteDance dal jeden rok na prodej TikToku, než by byl zakázán v obchodech s aplikacemi. Tento návrh nyní míří do Senátu, kde bude pravděpodobně projednán tento týden.

Celá situace kolem TikToku svědčí o rostoucích obavách ze strany regulátorů po celém světě ohledně možného negativního vlivu sociálních médií na uživatele, zejména na mladou generaci. Je zřejmé, že společnosti jako ByteDance čelí rostoucímu tlaku, aby zajistily, že jejich platformy budou v souladu s příslušnými zákony a standardy týkajícími se ochrany uživatelů a jejich zdraví.