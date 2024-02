EU si znovu posvítí na TikTok: Chce provést hloubkovou kontrolu

TikTok je mezi dnešní mládeží poměrně populární sociální síť. Bohužel si to o ní nemyslí regulační orgány, které se ji snaží mnohdy omezit nebo v krajních případech zcela zakázat vzhledem k jejímu čínskému původu. Dlouhodobě má s TikTokem problém i Evropská unie, protože TikTok prý porušuje zákon o digitálních službách (DSA).

Konkrétně prý ohrožuje bezpečnost nezletilých uživatelů. Celé řízení s Evropskou unií by se mělo zabývat ověřením totožnosti, věku, výchozím nastavením soukromí nebo s „návykovým“ algoritmem. Jde o potencionálně negativní aspekty návrhů a algoritmu TikToku, který způsobuje tzv. „efekt králičí nory“.

Zdroj: Shutterstock

Evropská unie se snaží také zjistit, zda je mechanismus pro ověřování přístupu nezletilých k nevhodnému obsahu spolehlivý. Dá se proto očekávat, že TikTok by mohl podniknout podobné kroky, jako udělala společnost Meta Platforms u svých sociálních sítí Facebook a Instagram.

TikTok, respektive mateřská společnost ByteDance, již musela v minulosti kvůli Evropské unii a DSA provést několik razantních změn. Ty se týkaly zejména doporučovacího algoritmu na stránce For You Page. V rámci těchto opatření byly zavedeny i možnosti nahlášení škodlivého obsahu nebo zrušení personalizované reklamy pro uživatele z EU ve věku od 13 do 17 let.