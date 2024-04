Návrh zákona je schválen: V USA se TikTok možná zakáže natvrdo

Revize zákona, která původně prošla Sněmovnou v březnu a poté uvízla v Senátu, tentokrát získala podporu v souvislosti s balíčkem zahraniční pomoci. To významně zvyšuje šance na jeho přijetí, protože se bude považovat za položku s vyšší prioritou.

Původní verze návrhu zákona poskytovala mateřské společnosti TikToku, ByteDance, šestiměsíční lhůtu na prodej aplikace, ale nová verze by jí měla poskytnout až rok. Návrh zákona prošel Sněmovnou poměrem hlasů 360:58 a nyní čeká na schválení Senátem.

Zdroj: Shutterstock

Vůdce senátní většiny Chuck Schumer naznačil, že Senát bude hlasovat o tomto návrhu během několika dnů, ačkoliv přesné datum není ještě stanoveno. Prezident Joe Biden již dříve vyjádřil podporu návrhu zákona, pokud bude schválen Kongresem.

TikTok, který má asi 170 milionů uživatelů v USA, tvrdí, že takový zákon by vážně ohrozil svobodu projevu uživatelů a mohl by mít katastrofální dopady na ekonomiku země. Kritici však namítají, že zákaz TikToku by pravděpodobně měl jen minimální dopad na ochranu dat Američanů.

Tento návrh zákona reflektuje rostoucí obavy ohledně bezpečnosti dat a vlivu Číny na digitální platformy v USA. Budoucnost TikToku v zemi tak zůstává nejistá, zatímco politická diskuse nad tímto tématem pokračuje.