EU a USA dospěly k dohodě, naše osobní data mohou korporace posílat do Ameriky

Říká se, že jednou z nejcennějších komodit jsou data. I když je to až zarážející, tak doposud neexistoval žádný kvalitní právní rámec, který by umožňoval přenos dat mezi zeměmi Evropské unie a velkými společnostmi se sídlem ve Spojených státech amerických. Je proto zajímavé, že třeba Facebook nemohl o vás vynášet data do svého hlavního datacentra.

Tato právní mezera byla vyplněna až nyní, a to na třetí pokus, protože dva předchozí pokusy o vzájemnou dohodu neprošly přes evropské soudy. Hlavním důvodem byl fakt, že ani jedna z předchozích dohod totiž nezaručovala dostatečnou ochranu osobních údajů pro uživatele z Evropské unie.

Zdroj: Shutterstock

To zcela logicky ovlivňuje celou řadu firem, a to hlavně Meta Platforms, jejíž celý obchodní koncept je založený na získávání osobních údajů a následné zacílení reklamy. Podle odborníků se odhaduje, že přenos dat mezi EU a USA je spojen se sedmi biliony dolarů. Neustále ale dochází k vzájemného střetu zájmů.

V EU je totiž ochrana osobních údajů daleko přísnější, než v USA. Podmínkou přitom je, že data uživatelů z EU musí být v jiných zemích stejně chráněna jako v EU. V souvislosti s touto poslední dohodou uvedl americký prezident Joe Biden, že dojde k omezení přístupu amerických tajných služeb k citlivým datům evropských uživatelů.

Joe Jones, ředitel výzkumu společnosti International Association of Privacy Professionals, uvedl pro magazín Politico: „V USA proběhla významná reforma zákonů a postupů, pokud jde o bezpečnostní opatření v oblasti dohledu.“ Někteří odborníci se však obávají, že tato reforma není dostatečná. Americké tajné služby mají v USA velké pravomoce a samozřejmě jakékoliv omezování jejich práv je v přímém rozporu s jejich náplní práce.

O tom, že je stále co zlepšovat, svědčí i fakt, že v anonymním hlasování se pro schválení dohody vyjádřilo 24 států z celkového počtu 27 států. To je zřejmě způsobeno rozdílnou definicí toho, co jsou to soukromá data a jak moc mají být chráněna. Je tak docela dobře možné, že i tato dohoda bude soudním tribunálem jednou zrušena. Než však někdo podá podnět k soudu a než soud prostuduje veškerou dostupnou dokumentaci, mohou uběhnout i roky. Dle platné legislativy tak má současná dohoda účinnost až do případného právoplatného rozhodnutí Evropského soudního dvora.