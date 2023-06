EU a USA společně vytvoří kodex pravidel pro umělou inteligenci

Umělá inteligence se ve světě stává čím dál častěji neodmyslitelnou součástí nejrůznějších aplikací či procesů ve snaze zjednodušit celý proces či ušetřit čas. Prakticky od počátku umělé inteligence ale volá mnoho odborníků po určité regulaci. Nyní se oficiálně vyslovila Evropská unie i Spojené státy Americké po ustanovení jistého dobrovolného souboru pravidel a regulací, které by minimalizovaly riziko porušení etických, morálních i legislativních pravidel.

Tento kodex by pak mohl sloužit jako prozatimní soubor pravidel do té doby, než bude přijata nějaká komplexní legislativa. To alespoň vyplývá z projevu místopředsedkyně Evropské komise, Margrethe Vestager, a amerického ministra zahraničí, Antonyho Blinkena, na zasedání evropsko-americké Rady pro obchod a technologie (TTC) ve Švédsku.

Zdroj: Shutterstock

Vestager uvedla, že komplexní legislativní řešení by mohlo vejít v platnost již zhruba za tři roky. Naproti tomu návrh kodexu by byl formulovaný a sestavený již během několika týdnů. Společnosti by se k dodržování těchto pravidel mohli dobrovolně zavázat. Na vytvoření nového kodexu pravidel se nebudou podílet jen Evropská unie a Spojené státy, ale podle eurokomisaře Thierra Bretona i společnost Alphabet.

Generální ředitel společnosti Alphabet, Sundar Pichai, také uznal na společné schůzce s Bretonem, že si již svět nemůže dovolit čekat na to, až vejde v platnost nějaká všeobecně uznávaná legislativa. I když se legislativním balíčkem pro umělou inteligenci zabývali zákonodárci již v minulosti, premiéra chatbota ChatGPT od OpenAI vše znatelně uspíšila.