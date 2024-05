Evropa následuje NASA: ESA spouští vlastní komerční nákladní program

V první fázi programu, která bude trvat do června 2026, budou obě společnosti pracovat na zdokonalení svých návrhů a technologií. ESA plánuje udělit další kontrakty v roce 2026, přičemž demonstrační let k ISS je plánován na rok 2028. The Exploration Company již oznámila, že její nákladní loď Nyx by mohla letět k vesmírné stanici již v roce 2027.

ESA stanovila přísné požadavky na nové evropské nákladní lodě, které musí být schopné dopravit 4 metrické tuny nákladu na oběžnou dráhu a vrátit 2 tuny zpět na Zemi. I přes původní plán vybrat tři společnosti byly nakonec vybrány pouze dvě, které splnily všechny požadavky programu.

Zdroj: Shutterstock

Na loňském setkání členských států ESA ve španělské Seville bylo rozhodnuto o přijetí komerčnějšího modelu nákupu služeb od evropských raketových startupů. Přestože ESA stále spoléhá na rakety Ariane 6 a Vega C, první fáze programu LEO Cargo Return Service byla zahájena s cílem podpořit inovace a konkurenceschopnost evropského průmyslu.

ESA se inspirovala americkým programem COTS (Commercial Orbital Transportation Services), který podporoval vývoj komerčních kosmických lodí Dragon a Cygnus pro dopravu nákladu na ISS po vyřazení raketoplánů. Evropský program má za cíl vyvinout alespoň dvě nové nákladní lodě s kapacitou pro zpáteční lety na nízkou oběžnou dráhu Země.

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher zdůraznil potřebu rychlejších a flexibilnějších přístupů k financování a partnerstvím s průmyslem. ESA také zvažuje uvolnění některých pravidel, jako je geografická návratnost, která dosud omezovala konkurenci a zvyšovala náklady.

Ačkoli financování počáteční fáze programu je omezené, ESA plánuje požádat členské státy o další prostředky na dokončení vývoje a demonstračních letů. Představitelé ESA očekávají, že celkové náklady na program dosáhnou více než 500 milionů dolarů, podobně jako tomu bylo u amerického programu COTS.

Úspěch evropského programu bude záviset na schopnosti překonat byrokratické překážky a zajistit efektivní spolupráci mezi členskými státy. ESA a její partneři se budou muset zaměřit na včasné stanovení požadavků a identifikaci potenciálních problémů, aby program mohl být úspěšně realizován do roku 2030.

Evropa se tak snaží upevnit svou pozici v oblasti komerčního průzkumu vesmíru a připravit se na éru po ukončení provozu ISS, kdy budou klíčovou roli hrát nové soukromé vesmírné stanice.