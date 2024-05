Evropská komise vyšetřuje Metu: Údajně kvůli ochraně dětí na sociálních sítích

Vyšetřování se zaměří na to, zda aplikace vlastněné společností Meta podporují efekt "králičí díry", kdy jsou uživatelé vtahováni stále hlouběji do obsahu a online témat, která mohou negativně ovlivnit jejich zdraví. Dále se bude zkoumat, zda Meta dodržuje zákonné povinnosti poskytovat nástroje pro ověřování věku, aby se zabránilo dětem v přístupu k nevhodnému obsahu.

Toto vyšetřování je součástí širšího rámce digitálních služeb (DSA), který EU přijala minulý rok. DSA zavádí přísná pravidla pro velké online platformy s více než 45 miliony uživatelů v EU, a pokud se zjistí, že Meta porušuje zákon, hrozí jí pokuta až do výše 6 % celosvětového ročního obratu. V případě opakovaného porušování pravidel může EU dokonce přistoupit k zákazu Meta na jednotném trhu.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, uvedl, že EU není přesvědčena, že Meta udělala dost pro splnění požadavků DSA a zmírnění negativních dopadů na fyzické a duševní zdraví mladých Evropanů. Breton zdůraznil, že ochrana dětí je pro EU prioritou.

Společnost Meta ve svém prohlášení uvedla: "Chceme, aby mladí lidé měli bezpečné online zážitky přiměřené věku a strávili jsme deset let vývojem více než 50 nástrojů a politik určených k jejich ochraně. Toto je výzva pro celý průmysl a těšíme se, že se s Evropskou komisí podělíme o podrobnosti o naší práci."

Zdroj: Shutterstock

Komise se zaměří na to, zda Meta zavádí adekvátní opatření pro zajištění vysoké úrovně soukromí a bezpečnosti nezletilých, přičemž zvláštní důraz bude kladen na výchozí nastavení soukromí pro děti. Toto vyšetřování následuje po prvním šetření Meta v rámci DSA, které začalo minulý měsíc a zaměřuje se prý na to, zda Meta dostatečně potlačuje dezinformace z Ruska a dalších zemí. Brusel má veliké obavy, že nesprávné moderování obsahu by mohlo destabilizovat nadcházející volby v Evropě.

Meta však tvrdí, že má zavedené systémy k zastavení šíření dezinformací. Tento krok Evropské komise podtrhuje rostoucí tlak na technologické giganty, aby zvýšili svou odpovědnost a zajistili bezpečnější prostředí pro své uživatele, zejména pro děti a mladistvé.