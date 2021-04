Evropský unie přijala zákony pro rychlé odstranění online teroristického obsahu

Evropský parlament tento týden ve středu schválil opatření, které přiměje online platformy k rychlému odstranění nebo blokování přístupu k online obsahu, který je ve své povaze považován za teroristický. Pokud tak neučiní, riskují pokutu, která by mohla dosáhnout až 4 % jejího celosvětového obratu.

Tímto nařízením chtějí europoslanci ztížit zneužívání platforem k náborovým výzvam, podněcováním útoků, k adoraci teroristických útoků, sdílení různých návodů na výrobu výbušnin, sjednávání objednávek střelných zbraní teroristům. U obsahu zveřejněného pro vzdělávací, umělecké nebo výzkumné účely lze učinit výjimky. Zákon také stanoví výjimky pro menší nebo nekomerční provozovatele.

Zákon nestanoví obecnou povinnost platforem monitorovat nebo filtrovat obsah, ale nutí poskytovatele služeb, aby zabránili šíření zakázaného obsahu, přesněji že musí přijmout opatření k zabránění šíření takového závadného obsahu.

Přitom společnosti jako Facebook a Google tvrdí, že nežádoucí obsah již odstraňují během několika minut od jeho zveřejnění, dokonce prý dříve, než ho má kdokoliv šanci zobrazit nebo si na něj stěžovat. Nový zákon nebude vyžadovat, aby provozovatelé platforem sledovali veškerý obsah nebo instalovali filtry, ale budou povinni odstranit nebo zablokovat položky, na které budou upozorněni.

Nařízení EU vyvolalo neklid mezi nevládními organizacemi a právními skupinami, včetně Amnesty International, kteří se obávají, že nová pravidla by mohla být použita k omezení svobody projevu.

Toto nařízení nyní čeká na integraci do vnitrostátních zákonů všech členských zemí EU a plně platit současně napříč EU by mělo do jednoho roku, přičemž se jedná o nová pravidla, která evropští zákondárci řešili už v roce 2018, kdy se šířily obavy nad šířením takového obsahu online z teroristické organizace Islámského státu.