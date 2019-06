Facebook představil svoji kryptoměnu Libra, do oběhu ji uvede příští rok

Mark Zuckerberg dodržel slovo a dne 18.června 2019 odhalil či spíše představil koncept své nové kryptoměny zvané Libra (o které jsme již informovali zde). Tento projekt si vzala po záštitu nezisková organizace Libra Association, která zahrnuje v tuto chvíli 27 společností.

Mark také oznámil, že by chtěl tuto novou kryptoměnu uvést na trh již v první polovině roku 2020. Ze strany Facebooku se nejedná samozřejmě o charitu, ale o výborný obchodní tah, jak proniknout do světa globálních plateb a internetového obchodu. Facebook by tak neměl příjmy jen z reklamy, ale teoreticky i z každé platební transakce provedené jejich vlastní měnou. Sám Facebook však uvádí, že jeho cílovou skupinou jsou uživatelé, kteří nemají z nějakého důvodu přístup k bankovnímu účtu.

Libra má vlastní blockchain (i když s poněkud netradičním způsobem governance). Chování by Libra měla mít jako stable coin, který je klasicky navázaný např. na státní měnu, takže má podobnou volatilitu jako daná státní měna. Libra bude konkrétně navázaná na americký dolar a v momentě spuštění bude mít jedna Libra hodnotu jednoho amerického dolaru.

Postupně by však neměl tento projekt řídit Facebook, ale výše zmíněná asociace, ve které by se v budoucnu měl nacházet právě Facebook, Mastercard, Visa, PayPal, eBay, Lyft či Uber. Prozatím to je ale hudba budoucnosti. Facebook však stihl již založit svou dceřinnou společnost, jejíž smysl je nabídnout pro digitální token Libra proprietární (možná i kustodiální) peněženku nazvanou „calibra“.

Díky této peněžence bude možno token nakoupit, uschovat či jakkoliv dále využívat. Jeden z plánů Facebooku je propojit calibru se svými aplikacemi Messenger a WhatsApp, díky které by obratem získaly miliardovou potencionální klientskou základnu. Facebook doufá, že právě tento krok pomůže k raketovému růstu této kryptoměny.