Firefly chce získat opakovaně použitelnou raketu po vzoru SpaceX

Pokroky ve znovupoužitelnosti raket

Bill Weber, generální ředitel Firefly Aerospace, zdůraznil strategický význam znovupoužitelnosti pro MLV. "Ekonomicky je to výhoda, protože nemusíme budovat další infrastrukturu," vysvětlil Weber. "Navíc naše cenová struktura bude velmi konkurenceschopná, což přinese výhody našim zákazníkům."

Závazek Firefly ke znovupoužitelnosti odpovídá širším trendům v průmyslu. Další společnosti, jako Rocket Lab, Relativity Space a Stoke Space, také vyvíjejí rakety střední třídy se znovupoužitelnými komponenty. Tito noví hráči se snaží vyzvat dominanci SpaceX na trhu, zejména jejich rakety Falcon 9, která stanovila standard pro znovupoužitelné nosné prostředky.

Zdroj: Shutterstock

Podrobné plány pro MLV

Během nedávné návštěvy továrny Firefly na rakety v Briggsu, Texas, byly odhaleny nové detaily o návrhu MLV. Merritt D'Elia, manažer pohonu pro program MLV, popsal metodu obnovy: "Pro náš základní design se zaměřujeme na návrat na místo startu s pomocí propulzivního přistání. Tento přístup nejen zvyšuje znovupoužitelnost, ale také zjednodušuje proces obnovy."

I když hlavní metodou obnovy je návrat na místo startu, Firefly zvažuje i přistání na lodích v moři, podobně jako to dělá SpaceX a Blue Origin. Nicméně, D'Elia poznamenal, že přistání na moři je nákladné a zdržuje proces renovace kvůli logistickým výzvám spojeným s údržbou lodí.

Testování a implementace

Cesta MLV ke znovupoužitelnosti začne už při prvním letu. První testy zahrnou použití ovládacích trysek, aby se ukázala schopnost rakety převrátit se a vrátit na místo startu po oddělení od horního stupně. Weber zdůraznil ambiciózní cíl společnosti dosáhnout plného obnovení a znovupoužití posilovače do šestého letu MLV. "Jak to vypadá teď, někde kolem šestého letu očekáváme zavedení této schopnosti do našich operací," uvedl.

Na zemi inženýři Firefly intenzivně testují motory Miranda, které jsou navrženy pro vícenásobné zážehy během jednoho letu - klíčová podmínka pro úspěšné propulzivní přistání. Dále jsou hodnoceny kompozitní struktury MLV, aby se zajistilo, že vydrží vícenásobné starty a návraty, včetně intenzivního tepla při návratu do atmosféry.

Budoucnost udržitelného kosmického cestování

Weber zdůraznil širší dopady znovupoužitelnosti pro budoucnost kosmických letů. "Abychom dosáhli našich cílů v počtu startů, dosáhli nákladové efektivity a minimalizovali dopad na životní prostředí, je znovupoužitelnost nezbytná," řekl. Inovativní přístup Firefly Aerospace nejen slibuje zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, ale také přispívá k udržitelnějšímu a nákladově efektivnějšímu průzkumu vesmíru.