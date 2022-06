GOG rozdává hru zdarma, která potěší RPG veterány

Online obchod s videohrami GOG nabízí zdarma speciální verzi RPG hry The Elder Scrolls Daggerfall. Jedná se o Daggerfall Unity – GOG Cut, což jak už název napovídá jde o předělávku slavné RPG hry Daggerfall do enginu Unity a jde o verzi, která obsahuje 40 módů, které hru dále vylepšují.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hru TES: Daggerfall vyvinuli američtí herní vývojáři ze studia Bethesda Softworks. Hra vyšla v roce 1996. V roce 2014 začala vznikat předělávka Daggerfallu do enginu Unity. Alpha verze byla vydána v roce 2020 a v současnosti je Daggerfall Unity už hratelný od začátku až do konce se všemi základními funkcemi původního Daggerfallu. Těšte se tedy na Daggerfall s notně vylepšenou grafikou.

Hra The Elder Scrolls Daggerfall je druhým dílem v sérii The Elder Scrolls a jde o díl, který vlastně položil základy pro celou sérii tak, jak ji známe dnes. Čekají na vás hlavní úkoly, vedlejší úkoly a úkoly pro různé frakce (cech bojovníků, cech mágů, cech zlodějů, temné bratrstvo atd.). Celkem ve hře můžete splnit několik stovek různých úkolů. Jako agent císaře Uriela Septima jste vyslán na misi, ve které máte zjistit co se stalo s králem Lysandem a s dopisem zaslaným bývalé královně Daggerfallu. Hra je podstatně rozsáhlejší než první díl Arena a dohrání hlavní příběhové linky vám zabere přibližně 33 hodin vašeho času. Není ale problém ve hře utopit klidně i 100 hodin. Jakub Červinka ohodnotil TES: Daggerfall v magazínu Score 8/10 a hra získala titul Score HIT.

Daggerfall Unity - GOG Cut můžete získat zdarma na tomto odkazu.