GOG rozdává více než 30 her zcela zdarma. Přinášíme kompletní seznam

Online obchod s videohrami GOG, který spadá pod polského vydavatele CD Projekt aktualizoval svou nabídku her zdarma. Nyní si tak můžete stáhnout z této distribuční videoherní platformy několik desítek her naprosto zdarma. Jde jak o klasiky, tak i o zcela nové hry.

Takže berte dokud dávají ;-). Zde je seznam všech her (na konci článku jsou odkazy na získání všech těchto her zdarma):

1. Symphonia – poetická 2D plošinovka z roku 2020

2. Loria – klasická realtime fantasy strategie z roku 2018, která potěší hráče Warcraftu

3. Open Transport Tycoon Deluxe – budovatelská strategie z roku 2004

4. Samorost 1 – point-and-click adventura z roku 2003 od českého studia Amanita Design

5. War Wind – realtime fantasy strategie z roku 1996

6. Ascendant – roguelike akce z roku 2014

7. Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure – point-and-click adventura z roku 2020

8. Akalabeth: World of Doom – předchůdce Ultim (slavné RPG série), taktéž známý jako Ultima 0 z roku 1980

9. Beneath a Steel Sky – point-and-click adventura z roku 1994

10. Bio Menace – Sci-fi 2D střílečka z roku 1993

11. Cayne – hororová point-and-click adventura z roku 2017

12. Doomdark's Revenge – fantasy strategická RPG hra z roku 2014

13. Eschalon: Book 1 – klasické fantasy RPG z roku 2006

14. Flight of the Amazon Queen – point-and-click adventura z roku 1995

15. GWENT: The Witcher Card Game – fantasy karetní strategická hra z roku 2018

16. Janosik – metrodivania 2D akce z roku 2020

17. Jill of the Jungle: The Complete Trilogy – akční 2D arkáda z roku 1992

18. The Lords of Midnight – fantasy strategická RPG hra z roku 1984 (aktualizované v roce 2013 pro moderní PC)

19. Lure of the Temptress – point-and-click adventura z roku 1992

20. POSTAL: Classic and Uncut – první díl této zběsilé krvavé akce z roku 2003

21. Sang-Froid: Tales of Werewolves – hororové akční strategická hra z roku 2013

22. Shadow Warrior Classic Complete – legendární střílečka viděná z první osoby z roku 1997

23. Stargunner – arkádová 2D kosmická střílečka z roku 1996

24. Sunrider: Mask of Arcadius – Sci-fi vizuální novela z roku 2014

25. Teenagent – point-and-click adventura z roku 1994

26. Treasure Adventure Game – 2D plošinovka z roku 2011

27. Tyrian 2000 – arkádová 2D kosmická střílečka z roku 1999

28. Ultima™ 4: Quest of the Avatar – fantasy RPG z roku 1985

29. Ultima™ Worlds of Adventure 2: Martian Dreams – Sci-fi RPG adventura z roku 1991

30. Worlds of Ultima™: The Savage Empire – fantasy RPG adventura z roku 1990

31. Dagon: by H. P. Lovecraft – hororová adventura z roku 2021

Výše zmíněných 30 her můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Dagon následně na tomto odkazu.